È un mistero che sta coinvolgendo tantissime spiagge della: dalla Campania fin quasi alla Toscana meridionale, hanno fatto comparsa su diversi bagnasciuga alcuni strani, di cui ancora non si è capita l’esatta origine.[Credits immagine in evidenza: Positano News]che sono stati ritrovati su moltissimi litorali tirrenici stanno veramente dando del filo da torcere a tanti, dalla: non si capisce da dove possano venire questi oggetti di plastica rotondi, forati, più di frequente spessi, anche se ne sono stati rinvenuti di diverse dimensioni. Sembrano dei filtri per il caffè o per dei tubi, così almeno alcuni si spingono ad affermare: sembrerebbero, come pare probabile, dei dischetti usati per il trattamento biologico delle acque.L’allarme per la loro presenza è dato, come è ovvio visto il loro ritrovamento, dal fatto chee che quindi stiano inquinando le spiagge del Tirreno: tanti tra cittadini e associazioni per la tutela del mare si sono già mobilitati per risolvere il mistero.è intanto intervenuta sul caso, facendo sapere che per ora l’ipotesi più probabile è chementre navigava a largo delle coste italiane: sicuramente, tutto ciò è avvenuto prima del, data in cui sono cominciate le prime segnalazioni della presenza dei dischetti sulle spiagge, con il primo ritrovamento avvenuto a Ischia. Mentre si lavora alacremente per capire che cosa siano effettivamente quegli oggetti, Legambiente invita a. Gli oceanografi del Lamma sono già al lavoro per capire la provenienza e il luogo esatto dove può essere avvenuto lo sversamento.Non è la prima volta che uno spiaggiamento simile avviene, almeno su scala globale: era infatti il 2011, quando l’impianto di trattamento delle acque di, nel New Hampshire, perse dai 4 agli 8 milioni di dischi di plastica a causa delle forti piogge che li trasportarono alla deriva.