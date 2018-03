La lunga dedica al papà mai conosciuto

La speranza che a dargli la vita sia stato il vero amore

L’ipotesi su come abbia conosciuto sua madre

Tanti i punti di domanda di Giorgio

Nella vita, nonostante tutto, non si smette mai di essereLo sa bene anche Giorgio Panariello che, sebbene non abbia mai conosciuto il suoha comunque deciso di rivolgergli un lungo e sentitoLo ha fatto in un giorno particolare, quello della, in cui il comico e conduttore ha deciso di prendersi qualche momento per pensare alla sua infanzia ed alla sua vita da figlio senzaIl comico toscano,, ha così scelto di condividere i suoi pensieri e le sue parole con i suoi follower pubblicando un lungo post suUna foto d’infanzia che lo ritraein sella ad unae poi la sua dedica, un estratto dal lungo monologo già interpretato in occasione dello show natalizio Panariello sotto l’albero . “Oggi per me poche parole affidate a questo ricordo in parole. Auguri a tutti i papà, o come si come dice dalle mie parti– ha esordito su Instagram il comico – C’è un messaggio che io avrei sempre voluto mandare ma purtroppo di quella persona io, non ho mai avuto il numero. E io se potessi mandarglielo ora, posto che mi segua, glielo scriverei. Ecco cosa gli scriverei“.Poi il vero cuore del messaggio, diretto all’uomo chema che lui non ha mai“Caro Babbo, non so se devo chiamarti proprio babbo, come si fa in toscana, oppure papà, come dicono nella terra delche m’ha cresciuto – ha proseguito – Perché io non so neanche di dove sei. Certo io e te si fa proprio una, eh? Io non ti ho mai conosciuto e tedi essere il mi babbo. Sono nato il. Questo significa che te, babbo, hai fatto l’amore con la mamma circa in questo periodo qua, proprio come ora, sotto Natale“. Sì, perché Panariello spera che nonostante tutto lui sia davvero il frutto di un: “Spero che tu abbia davvero– ha riportato ancora su Instagram – Voglio pensare ad un momento di intimità, di complicità, forse anche il frutto, per l’amor di dio, di una, chi lo sa, ma che sia stato amore“.Il comico non può fare a meno di immaginare come sia avvenutotra lui, suo padre, e la sua“Erano gli, babbo, il miracolo italiano, il boom economico, grandi speranze, grandi aspettative. Sicuramente, babbo, avrai vissuto gli anni d’oro dellaperché te ci sei passato da li, e hai lasciato il segno: questo bel– continua ironico – Perché immagino, babbo, che sia stato proprio li, alla capannina di forte dei marmi, che tu hai conosciuto. Magari avete ballato un lento mentre cantava, avete mangiato al tavolo accanto alla famigliaoppure li hai serviti al tavolo, gli Agnelli perché eri unchi lo sa“.Infine une tanti, su quanto si possano assomigliare, su quanti anni abbia il suo papà e su come stia ora: “Babbo, io ti ho immaginato in così tanti modi – ha concluso Giorgio Panariello su Instagram – e invece non so neanche. Così, a occhio, potresti essere fra i settanta, gli ottant’anni. Chissà se sei ancora in forma o c’hai bisogno di. Eh ne ho avuto tanto bisogno. Se questo fosse davvero un messaggino, babbo, ora qui ci vorrebbe una faccina buffa, come la mia. Però non so neanche“.