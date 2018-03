Meteo, Burian bis irrompe sulla Penisola: avvio primavera rimandato

Inizio settimana

Le allerte

Giovedì e venerdì

Temperature

Burian bis mantiene le promesse e come previsto , nella giornata di lunedì ha fatto la sua entrata ufficiale sulla Penisola portando con séanche a bassa quota eIl lunedì è iniziato da poche ore ma è già possibile stabilire i luoghi in cui Burian BIS è passato. Da questa mattina leprincipalmente sul Nord-Est e i, invece, occupano le regioni centrali, dall’Emilia Romagna alla Campania: la situazione è destinata a perdurare per il resto della giornata. A salvarsi, momentaneamente, sono il Nord-Ovest, la Puglia e le maggiori isole, sui quali vi sono, con qualche possibile e isolato piovasco. Tra martedì e mercoledì l’tenderà a spostarsi più verso il Centro-Sud, portando genericamentesull’Appennino meridionale, a quote collinari sul Lazio e arrivando fino in pianura su Marche e Toscana.soffieranno anche in quelle regioni in cui il cielo sarà più limpido, come al Nord, portando ad un netto e generale abbassamento dei valori termici.Sembra che la neve non voglia smettere di scendere e, con sé, porta diversi: code e incidenti in autostrada stanno già presentandosi nelle zone colpite. Inoltre, a causa dei forti venti di Burian 2, ilha già emanato, previdentemente, le prime allerte meteo. Per la giornata di lunedì 19 marzo, infatti, viene dichiarato: “Allerta gialla su Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Lazio e Molise, nonché sui bacini occidentali di Abruzzo, Campania, Basilicata e Calabria. Permane inoltre l’allerta gialla per rischio idrogeologico localizzato sul Veneto, bacino dell’Alto Piave, a causa della frana della Busa del Cristo, nel Comune di Perarolo di Cadore (Belluno), sulla quale è in corso un continuo e attento monitoraggio”. Dato che nel corso della settimana le previsioni meteo prevedono giornate simili a quella di lunedì, molto probabilmente verranno emanatirelativi alle allerte.Avvicinandoci al fine settimana, le giornate di giovedì e venerdì prevedranno un. L’e ilresteranno solo verso il Meridione, consulla Puglia esu Calabria e Sicilia. Per il resto del Belpaese si avrà qualche, ma principalmente regnerà ilsu quasi tutte le regioni. Ad accompagnare queste due giornate ci potrebbe essere, finalmente, anche un clima tuttavia mite.L’irruzione dei venti gelidi di questa settimana influenzerà maggiormente le temperature che, in generale, potrebbero subire una. Più precisamente, i valori massimi oscilleranno tra ial Nord, tra ial centro Italia e traal Sud. In sostanza, una condizione termica del tutto sotto la media per il periodo: l’inizio reale della primavera verrà spostato!