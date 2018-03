Aggiornamento delle 21:09 – Morte almeno 3 persone

Forte esplosione a Catania: forse fuga di gas

Una notizia orribile ci giunge dalla Sicilia, nello specifico da Catania. Tutto è accaduto in queste ultime ore: si è verificata una fortissima esplosione in Via Garibaldi, dovuta con molta probabilità ad una fuga di gas. Tutte le unità di soccorso sul luogo: potrebbero esserci delle vittime.Come si temeva purtroppo, ci sono delle vittime nella terribile esplosione che ha squarciato l’aria di Catania in serata. Dopo la segnalazione della, i Vigili del Fuoco si sono recati in Via Garibaldi per mettere in sicurezza lo stabile segnalato a rischio. Proprio durante il loro intervento però si è verificata la temutaLa deflagrazione ha colpito in pieno i vigili, sbalzandoli via. Fin da subito si è creduto che potessero esserci delle vittime e purtroppo il nefasto presentimento si è avverato:, di cui due sarebbero. Altri 4 risultano al momento in ospedale ine si teme che il bilancio dei morti possa crescere nelle prossime ore.Il tragico accaduto si è verificato circa intorno alle 18:30, così come riportano le foto locali più accreditate. Siamo inprecisamente ain Via Garibaldi. Non è ancora possibile dire con certezza cosa sia accaduto prima della forteche ha seminato il panico per la città.L’ipotesi più probabile parla di una: qualcuno infatti, prima che si verificasse l’esplosione, sembra avesse allertato i vigili di una probabile perdita di gas da un preciso edificio. Giunti sul luogo per fugare il pericolo, proprio mentre stavano tagliano una porta per introdursi nell’abitazione indicata a rischio, l’al lavoro. Tutte le unità sono accorse e in questo momento stanno cercando di capire se la deflagrazione abbia recato danno a qualcuno. Si teme che, tra i vigili che si trovavano in azione, possano esserci delleUlteriori aggiornamenti verranno dati non appena possibile.