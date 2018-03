Incastrato per un altro omicidio uno degli assassini del piccolo Nicholas Green

Mesiano accusato di un nuovo omicidio

L’omicidio di Nicholas Green

Dopo aver scontato 20 anni di carcere è tornato in libertà, processato einsieme a Michele Iannello per l’, il bambino colpito perché l’auto noleggiata dai suoi genitori durante la loro vacanza in Calabria è stata scambiata per un portavalori. Ieri, è statoperché ritenutodi un altrodai militari del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Vibo Valentia, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.Si era sempre, Francesco Mesiano, dell’omicidio di, così come l’altro condannato, Michele Iannello, che aveva addirittura chiesto la grazia al capo dello Stato. Dopo avered essere tornato in libertà,è stato arrestato per un altro omicidio nell’ambito di un’operazione antimafia, coordinata dalla DDA Di Catanzaro, che ha individuato i colpevoli di due omicidi nel territorio di(VV). Adesso si attende il processo.Si tratterebbe della cosiddetta “” che ha visto finire aglil’80enne, colpevole insieme a suo figlio dell’di, il, perpetrato il 17 luglio 2013. E proprio questo omicidio avrebbe dato avvio alla faida, infatti, il 19 agosto 2013, secondo le ricostruzioni degli inquirenti,si rese responsabile dell’. Insieme a lui hanno agito anche Vincenzo Corso, Gaetano Elia e Giuseppe Ventrice.Nel 1994, l’scosse l’opinione pubblica, non solo per la sua, avvenuta quando aveva solo 7 anni, ma anche perché il suo fucasi di donazione degli organi . Il piccolo americano, in vacanza con la sua famiglia, era diretto in Sicilia e stava viaggiando sulla A3 quando venne raggiunto da un proiettile. L’noleggiata su cuiinsieme ai genitori e alla sorellina vennecon une raggiunta dai proiettili di Francesco Mesiano, ai tempi 22enne, e Michele Iannello che allora aveva 27 anni.