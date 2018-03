Un futuro da ballerina

Il ballo è l’ingrediente segreto dell’amore

Lei è una delle ballerine più popolari dei varietà televisivi, lui il caschetto biondo danzereccio più famoso della televisione anni Novanta. Danon poteva che venir fuori un’altraI due, che si raccontano al settimanale Nuovo, parlano delle lezioni di danza che la loro piccola Maria ha già intrapreso, a soli 5 anni, e delle dinamiche particolari della loro famiglia.Nelle immagini del settimanale Nuovo pubblicate da TgCom fa capolino una piccola bimba in tutù rosa., a sentir parlare i genitori, sembra davvero. D’altronde il patrimonio genetico della bimba è fatto di spaccate e piroette. I due, poi, manco a dirlo, hanno incoraggiato molto questa nuova passione cheMa non ci sarà un filino di pressione? Carmen Russo dichiara: “Si tratta di un mestiere duro ma che. A sentir parlare i genitori, Maria sognerebbe già un futuro da ballerina. La piccola studia presso le scuole di danza delle sorelle di Enzo Paolo. Le lezioni sono quindi supervisionate dai familiari. Turchi ha detto: “A lei piace molto la musica, ama cantare e ballare. Un genitore dovrebbe cercare, se ne ha le possibilità, di assecondare le attitudini del proprio figlio e noi abbiamo il privilegio di poterlo fare”.Ma non ci saranno troppi ballerini in famiglia? Carmen Russo non ha dubbi: non sono mai abbastanza. D’altronde è proprio a questa passione comune che la showgirl attribuisce i segreti della longevità della sua relazione. “Avere una professione che ci unisce è un vantaggio: stare insieme 24 ore su 24 come facevamo prima è un bel termometro per la relazione“. Il loro è uno dei rapporti più longevi del mondo dello spettacolo: dura da ben 34 anni.” ha poi aggiunto la Russo. Una vita apparentemente perfetta, con un solo rimpianto: aver vissuto troppo tardi l’esperienza della maternità per poter pensare a un secondo figlio.