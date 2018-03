Le dichiarazioni della Tatangelo sarebbero di 2 mesi e mezzo fa

Gigi si chiude nel silenzio: il riavvicinamento è ancora possibile?

Le soddisfazioni – e la commozione – a Celebrity Masterchef

Allontanamenti, riavvicinamenti, polemiche e un sentimento che pare rimanere fortissimo: la storia tra, da sempre sulle prime pagine delle riviste patinate, è di nuovo finita nell’occhio del ciclone per via delle dichiarazioni di lei a seguito del chiacchieratissimo allontanamento, aldi D’Alessio e infine per la reazione – solo presunta, per ora – dello stesso cantante napoletano, molto sorpreso dalle parole di Anna. La realtà dei fatti, però, sarebbe leggermente diversa da quella trapelata nelle ultime settimane.Già, secondodi Chi, la discussa intervista che Anna Tatangelo avrebbe rilasciato a Vanity Fair , non sarebbe così attuale come sembra: le parole della cantante di Sora risalirebbero infatti ad almeno due mesi e mezzo fa, ma sarebbero state diffuse solo adesso perché la Tatangelo partecipa alla seconda edizione di. Una trovata promozionale, in soldoni. Peccato che il contenuto dell’intervista, idee sulla relazione con Gigi comprese, potrebbero non corrisponderebbe più ai sentimenti attuali della cantante.“Quello che valeva due mesi e mezzo fae per questo le parole di Anna hanno totalmente spiazzato Gigi“, spiega Parpiglia. Come si legge su Chi, infatti, in casa Tatangelo-D’Alessio erano in atto proprio nelle ultime settimane: ovviamente, in seguito alla pubblicazione dell’intervista su Vanity Fair, le carte sono state di nuovo sparigliate.Ma come ha reagito il cantante napoletano? Secondo Chi, Gigi si sarebbe, non rispondendo nemmeno ai messaggi che la Tatangelo gli invia, né prendendo “le distanze pubblicamente dalle durissime provocazioni della figlia “. E il silenzio pare averlo trovato in Toscana, alledove si è concesso un paio di giorni di relax in solitaria. Dall’altra parte, però, il muro fatto da D’Alessio snerva la Tatangelo, che ha preso il comportamento dell’ex come un “una volontà di fuga del suo uomo, un modo per non affrontare i problemi che investono la sua intimità di donna e di madre”.Altro giro, altra corsa e Anna e Gigi sembrano di nuovo lontanissimi: lui alle terme,. Ma nonostante i problemi emersi nelle scorse settimane, il sentimento che persiste tra i due sembra comunque essere forte e valere una tregua: magari quando le acque si saranno calmate, lontano dai riflettori. Parpiglia scrive inoltre che non è ancora da accantonare la, tanto voluto dalla Tatangelo e mai conquistato dopo 13 anni di relazione, come confermato anche da alcune fonti ritenute credibili. “Chi li conosce bene sa che entrambie che l’amore che li lega è ancora profondo“, si legge su Chi. “Forsee la quiete per ritrovarsi da soli e costruire un ponte che colmi le loro incomprensioni e li riavvicini”.E intanto Anna Tatangelo si prende le sue rivincite – per ora culinarie – adove dopo una partenza in sordina sembra aver affilato i coltelli per dare il meglio durante la competizione. La cantante laziale ha persino conquistato il temutissimo, maestro della pasticceria che le ha persino fatto i complimenti per il dolce che Anna ha portato all’assaggio. Ma non finisce qui: anche Barbieri, Bastianich e Cannavacciuolo incensano la Tatangelo per il piatto che propone all’Invention Test.Lei, dopo mesi di silenzi, si lascia andare a una commozione che ha un sapore distante: “, confessa davanti alle telecamere. “Mi hanno risvegliato delle sensazioni bellissime e, quando le cose le avverto in maniera sincera, mi si accende qualcosa“.