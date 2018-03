Alessandro Fiori, scomparso a Istanbul da 2 settimane

I carabinieri alla ricerca di Alessandro: il conto svuotato

Da quando 2 settimane fa è atterrato nella rinomata e febbricitantedisi sono perse le tracce. Il caso è simile a tantissimi altri che trattano persone improvvisamente scomparse nel nulla, inghiottite da un vuoto talvolta tragico, talvolta inspiegabile.Iniziano ad essere davvero tanti i giorni trascorsi dall’ultima volta che si sono avute notizie di. L’italiano, originario diin provincia di Cremona in Lombardia, per lavoro era solito compiere viaggi tra l’Italia e il Medio Oriente e talvolta anche tra l’Italia e l’Est Europa. Questa volta però, contrariamente al solito, una volta atterrato in terra straniera,è sparito. Di lui non ci sono tracce, il cellulare non squilla nemmeno e nessun sembra aver visto o notato nulla di strano o sospetto. Un inspiegabile accaduto che rintraccia nello scorrere del tempo una tragica aggravante. In pensiero per lui i genitori che, avvertito il sospetto che Alessandro fosse sparito, si sono precipitati in aeroporto partendo alla volta diNon riescono a spiegarselo i genitori di Alessandro che, volati in Turchia, hanno preso parte al Muge Anli Ile Tatli Sert, la versione tunisina del nostro. Nel corso della trasmissione il padre di Alessandro ha dettagliatamente descritto il figlio nella speranza che qualcuno possa averlo incontrato o possa avere delle informazioni cruciali che possano ricondurre all’accaduto. Ovviamente è stata aperta parallelamente un’indagine anche all’interno dei confini italiani, condotta daiIn Turchia invece, ci sta pensando in questo momento lache “segue fin dal primo momento e con la massima attenzione il caso“.C’è però unche lascia interdetti gli investigatori e che di primo acchito potrebbe far ipotizzare un allontanamento volontario. Sembra infatti che ildel manager si sia magicamentee che, tra gli effetti personali trovati nella sua camera d’albergo tunisina, via sia tutto fuorché i soldi che avrebbero dovuto essere nel portafoglio. Per quanto riguarda invece ilquesto come diversisono stati rinvenuti nella spazzatura.