Ilaria Cucchi: "Io vittima di mestiere, orgogliosamente consapevole"

Un dolore che non viene lenito mai

Ilaria Cucchi: “Io vittima di mestiere”

L’ ultima udienza delè stata particolarmente difficile, faticosa, emotivamente pesante.e la sua famiglia, dopo anni di lotta stremante, hanno affrontato l’ennesima battaglia e questo ha richiesto un sacrifico fatto di lacrime e sangue: sentire la voce di un testimone che raccontava a loro, agli imputati e a dei giudici le ultime ore di vita di Stefano Cucchi . Ore sofferte, difficili, e che in tutti questi anni non sono venute alla luce.Per Ilaria Cucchi, ascoltare quella testimonianza è stato difficile: lei e, che dall’inizio lotta al fianco della famiglia, hanno cercato di parlare delle dirompenti emozioni che hanno travolto entrambi in un articolo a 4 mani pubblicato su Articolo 21. e alcune delle considerazioni fatte dai due sono drammatiche quanto importanti.Fabio Anselmo ha vissuto il dolore dei Cucchi come se fosse il suo: “È stata un’udienza pesante. Aveva gli occhi lucidi mentre ascoltava ed. Pensavo a quanto era stato difficile se non impossibile fare emergere quelle verità nell’altro processo”. Dure le sue conclusioni post-processo: “Sarebbe stato cosi semplice e naturale vederla (la verità, ndr). Come sarebbe stato altrettanto semplice e naturale per i magistrati dell’udienza di convalida del suo arresto, vedere le condizioni del volto di quel detenuto. Doveroso direi”.C’è grande amarezza nelle parole di Ilaria Cucchi: ha già avuto la dimostrazione che a volte, anche se si arriva a una condanna di colpevolezza, le cose non vanno come ce le si immagina. “Ho visto le promozioni riconosciute ad alcuni condannati della Diaz.Come si può non condividere l’amarezza del? (Zucca ha parlato del caso Regeni e dei torturatori della Diaz, ndr) Sarà perché io sono una vittima di mestiere ma non mi farebbe certo piacere che ivenissero un giorno promossi o premiati come se nulla fosse accaduto. Come darle torto? Niente accuse generalizzate ma solo un sano e sacrosanto diritto di critica ed autocritica per un mondo migliore”.Al contrario, la pena di Ilaria Cucchi non è reversibile: “Io sono unae ne sono orgogliosamente consapevole. La mia carriera di vittima è stata proprio una carriera forzata dal tormentato iter processuale che ha avuto la morte di mio fratello. Sono una vittima di mestiere perché il morto è mio fratello e nessuno si sarebbe dovuto permettere di togliergli la vita”.