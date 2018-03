Il post





















Non dimenticherò mai… ♥️



Un post condiviso da Mar 26, 2018 at 11:39 PDT



Un post condiviso da 🌟🌟🌟 (@nina__moric) in data:

Il dolore di Nina

Sono anni ormai chelotta per riottenere la custodia del figlio nato dall’unione con. Attualmente il bambino vive con la nonna paterna , alle cui cure è stato affidato dopo i tentativi di suicidio della Moric, e mentre Corona scontava la pena in galera. Più volte la showgirl ha lamentato attraversoil disagio di una madre costretta a stare lontana dal proprio figlio , figlio che le è concesso di vedere solo una volta alla settimana. Adesso però la sua disperazione esplode ancora più forte, poiché la Moric ritiene cheIl post pubblicato da Nina Moric sul suo profilo Instagram, ritrae. Un lavoretto preparato anni fa da Carlos, su cui il bimbo scrisse alla mamma “” in diverse lingue del mondo. Un ricordo dolcissimo che Nina conserva tra i più belli, tanto che per riviverlo ha voluto condividerlo con i suoi follower.Una frase breve ma piena di intensità, accompagna la foto postata: “Non dimenticherò mai…“. Eppure per lei, nonostante le infinite battaglie legali con l’assistenza social, le cose non ancora cambiate.dicendole di tenere d’uro. Ed è nella risposta a questo commento che la Moric rivela la triste verità, quella di“Ho combattuto fino all’ultimo” scrive. “Non mi vuole più. Hanno fallito servizi sociali, giudice *** che non vuole più seguire questo caso. Si sono lavati le mani mentre io stavo perdendo l’unica ragione della mia vita! Che vergogna! Giudice perché? Da madre ti chiedo perché“. Parole da cui si evince rabbia e frustrazione, per una situazione difficile che nessuna mamma vorrebbe mai affrontare.