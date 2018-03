Franca Leosini confessa: "Rudy Guede mi telefona una volta a settimana"

Franca parla delle sue origini

, diventata ormai una vera e propriadella, grazie al suoe al suo, si è messa completamente a nudo in una lungarilasciata al Corriere della Sera. La conduttrice di Storie Maledette ha raccontato numerosiriguardanti la suae il suodi giornalista.“Sono nata in una culla privilegiata. Famiglia alto-borghese, mio padre lavorava nella finanza che conta. Quando ho scelto di chiamarmi Leosini l’ho fatto perché io conduco una vita ‘da metalmeccanica’, lavoro dal mattino presto alla sera tardi. Il mio cognome mi pesava. Non volevo che si dicesse che lavoravo grazie a papà“, racconta la giornalista., infatti, è ildelche la giornalista ha adottato in seguito al matrimonio avvenuto all’età 22 anni. Franca racconta in seguito di aver conosciuto il marito a una festa: “Mi disse: ‘Sai che hai belle gambe?’ Risposi una cosa tipo ‘Con me l’adulazione non attacca’. Fu amore. Ancora oggi lui fa la spola tra Napoli e Roma“.La Leosini vanta unadi spiccodi: nel 1998 fu autrice di Telefono Giallo, un programma che affrontava casi di cronaca nera condotto da Corrado Augias; in seguito fu co-conduttrice de I grandi processi insieme a Sandro Curzi e, nel 1994, fu la volta proprio di Storie Maledette. Ma ciò che ha reso la giornalista napoletana così amata è la suae il suounico, contraddistinto anche da unche l’ha resa l’dei: “Non è che io parli in modo straordinario, è il linguaggio comune che si è impoverito. Così quando io dico ‘ardori lombari’ sembra di udire un narratore ottocentesco ma in realtà sono solo una professionista che cura la scrittura. Io non faccio interviste, faccio narrativa”.Riferendosi al suodi, la Leosini tiene a spiegare – probabilmente anche in risposta agli ultimi attacchi ricevuti – l’e l’per iche lo contraddistinguono: “Tre o quattro mesi per studiare a fondo le carte processuali, quindi la scrittura dei testi. Poi un lavoro ad alta voce: costruisco un’atmosfera. Ai critici faccio notare che dietro ogni puntata c’è un lavoro meticoloso. Ecco perché faccio poche puntate”.La giornalista confessa poi che dietro il suo famigerato, tipico di chi deve mantenere un certorispetto ai delicati fatti di cronaca che affronta, c’è spesso molta: “Avresti dovuto vedermi subito dopo la storia dedicata a, la donna di Valaperta, vicino Lecco, condannata per aver affogato nella vasca il figlio Mirko di cinque mesi. Lei raccontò tutto, nei dettagli. E io capivo che quella donna stava male. Sapevo bene che era colpevole, ma io sono umana: alla fine, a telecamere spente, piansi per un quarto d’ora”.Sono in molti a voler restare in contatto con la Leosini, e a testimoniarlo sono le numerose lettere e telefonate che riceve. Tra questi, confessa la giornalista napoletana al Corriere della Sera, c’è anche Rudy Guede , l’unico condannato in via definitiva per l’di. “. La sua è stata una delle storie più seguite e controverse. Invitai anche un ex del Ris, per capire come fossero state cercate le tracce e le impronte lasciate nella stanza. Mesi dopo quella puntata, Guede ha ottenuto la possibilità di svolgere il tirocinio all’esterno in base all’articolo 21 dell’ordinamento carcerario“.