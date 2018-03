La scelta di Barbara D’Urso

La reazione degli spettatori

finisce nell’occhio del ciclone, travolta dalle critiche per aver scelto di andare in onda nel giorno della morte di Fabrizio Frizzi . La notizia della scomparsa del conduttore, avvenuta nella notte di ieri all’, ha sconvolto l’intero mondo dello spettacolo In una circostanza simile, di profondo lutto e cordoglio a livello nazionale, molte. Alcune tra le principali trasmissioni settimanali hanno preferito non andare in onda. Non solo inche per Frizzi era diventata una seconda casa, ma anche all’indirizzola morte di Fabrizio ha condizionato la programmazione.ad esempio non se la sono sentita di seguire l’abituale appuntamento conBarbara D’Urso, invece, ha ritenuto opportuno andare in onda, proprio per commemorare il compianto conduttore. Un’intera puntata dedicata proprio a lui, seguendo passo passo le tappe della tragica parabola. Frizzi, come è noto, fu ricoverato lo scorso ottobre a causa di una. Dopo circaFabrizio è stato dimesso, uscito dalla fase critica. Proprio alcuni giorni fa raccontava di “ Lottare come un leone , per sua figlia e la moglie” per lui inesauribile fonte di forza.Poi, nella notte tra domenica e lunedì, un’emorragia cerebrale, il ricovero d’urgenza e il decesso. Barbara ha cercato di dare una spiegazione anche al suo pubblico, che si interrogava sulle dinamiche di questa tragedia. Lo ha fatto attraverso una serie di collegamenti proprio con l’ospedale Sant’Andrea di Roma.Una puntata molto sentita dache ha raccontato ai suoi spettatori di essere molto. “In questo lavoro che faccio -ha dichiarato la D’Urso- c’è tanta gente che sembra carina e sincera. Fabrizio era veramente un gentiluomo, una persona carina, speciale, una delle poche persone speciali“. Non solo in puntata, ma anche sui social Barbara ha volutoEppure molti utenti non hanno apprezzato il gesto di Barbara D’Urso, interpretando la sua scelta come l’ennesima. “La D’Urso è lì da 10 anni e ancora non ha capito come si deve comportare davanti a vicende così tristi come lo è la morte di Fabrizio Frizzi” si legge su. In un commento al post di Barbara su Instagram, invece, qualcun altro scrive: “La cosa più brutta di questa dolorosa perdita è che tu ci farai una trasmissione su, perché non sai cosa sia il rispetto e l’onestà d’animo. Solo cogliere situazioni spiacevoli per fare bassissima televisione“. Insomma la D’Urso stavolta ha spaccato il pubblico.