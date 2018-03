Lo sfogo di Michelle Hunziker su Facebook

Il dolore per Fabrizio Frizzi

, ripresa sui social per una “denunciata mancanza”,e chiarisce tutto su. Ma cosa è successo? Tutto inizia meno di 48 ore fa con la morte di Fabrizio Frizzi . La scomparsa del conduttore ha generato un’ondata di cordoglio di milioni di persone. Una buona parte di questa enorme cifra ha sentito l’esigenza di postare una frase, un ricordo, un aneddoto sui social. Qualcuno l’ha fatto spinto da un affetto sincero, qualcun’altro per cavalcare l’onda e ricevere like, altri ancora per non “restare fuori” da uno degli argomenti più discussi – forse il più discusso – della settimana. E se può farlo la signora Giovanna della provincia, allora deve farlo il o la collega che con Frizzi ha diviso la schermo.. Un atteggiamento che non è andato giù a parecchi…Sono tantissimi i personaggi dello spettacolo che, in questi giorni, si sono esposti dedicando un pensiero a Frizzi . Li abbiamo visti con il volto contrito in apertura dei loro programmi, con il viso rigato di lacrime durante i funerali , con la voce rotta durante collegamenti telefonici e interviste. Un dolore che si fa quindi esperienza collettiva e che, in un modo o nell’altro, rassicura il pubblico e lo fa sentire parte di qualcosa che accomuna tutti. Sarà per questo che c’è stataLadenuncia di essere stataper non aver espresso alcun sentimento in rete e lo fa, per uno strano contrappasso, proprio sui social. Il suo lungo post – con annessa foto della bionda svizzera che guarda malinconica l’orizzonte – comincia così: “In questi ultimi 2 giorni ho riflettuto riguardo un fenomeno assurdo che sta accadendo nel mondo dei social e che, con mio grande dispiacere, mi ha toccato da vicino“.Michelle parla di persone che “sentendosi in assoluto potere, nella loro ipocrisia, di decidere cosa sia giusto dire o fare in determinate situazioni o a seguito di determinati fatti del quotidiano“. Poi passa subito al sodo evidenziando come molti fan, e non, si sentano. “Danno per scontato – scrive Michelle – Che un personaggio pubblico debba per forza postare sempre qualcosa o rispettare un assurdo silenzio imposto quando qualcuno purtroppo viene a mancare“. La conduttrice rivendica il suo diritto di vivere il lutto secondo la sua sensibilità e con tutta la discrezione del caso: “Non è assolutamente detto che si abbia sempre voglia di rendere pubblico il proprio dispiacere sui social e“.Michelle precisa di star affrontando “” attraverso l’amore (“L’unica via possibile per me“). Infine invita tutti gli utenti che hanno interagito con lei a farsi un esame di coscienza. Chiaramente anche Michelle era legata al conduttore recentemente scomparso e, in qualche modo, sarà compito suo onorare – a suo modo – la sua memoria. La Hunziker, infatti, avrà l’arduo compito di riportare sugli schermi, ma stavolta su Canale Cinque, Scommettiamo Che , una delle più popolari trasmissioni di Fabrizio Frizzi. Probabilmente è stato proprio quello show a consacrare Frizzi come un conduttore “di casa”, amatissimo, genuino, spontaneo e molto ironico. Un bel peso sulle spalle della bionda conduttrice che si è però preparata a lungo per il debutto del prossimo 24 Aprile.