Tanta paura per i fan

Culturista, poi attore, poi politico

è stato operato d’urgenza al cuore. L’ex, attore e politico è finito in sala operatoria per via di una complicazione emersa dopo il rimpiazzo di un catetere valvolare. Al momento, le sue condizioni sono stabili.Il Mister Muscolo di Hollywood ha già avuto problemi cardiaci, in passato: ad esempio nel 1997 l’attore era finito sotto i ferri per la sostituzione di una valvola ortica. in quel caso non si era trattato di un’operazione urgente, ma fu decisione di Schwarzenegger di operarsi subito, di modo da poter sfruttare un’età più giovane e unaIn quella circostanza l’attore ci tenne a ribadire che l’operazione era necessaria per via di una, e che non dipendeva assolutamente dall’utilizzo difatto dall’attore durante i suoi anni di attività come culturista.Questa volta, l’intervento è stato effettuato nel prestigiosodi Los Angeles (per inciso, la stessa struttura ospedaliera che pochi giorni fa ha visto venire alla luce Leone , il figlio di Chiara Ferragni e Fedez).Schwarzenegger nasce come l’uomo che ha portato il culturismo nel mondo: più volte premiato come Mr Olympia, fu il suo fisico armonioso e potente a garantirgli la fama internazionale. Arrivò primo a mr Olympia per ben 7 volte, e solo una volta, nel 1969, arrivò secondo dietro al pluvi-campione Sergio Oliva. Nel mondo, però, divenne ufficialmente un mito con il cinema e nello specifico con i ruoli di Conan il Barbaro e Terminator, negli anni ’80.Alla politica arriva solo nel 2003, diventando