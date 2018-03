Una puntata piena di emozioni

Ballerini per una notte

Tocca ad un’innamoratissima coppia scendere in pista aquesta settimana. Si tratta die la sua compagna di vita, che saranno ballerini per una notte.Il dance show, con l’appuntamento di sabato, arriva alla 4° puntata di questa edizione. Un’edizione che ha già fatto discutere un bel po’ sia sotto l’aspetto della cronaca rosa, ma anche quello della polemica, specie se si pensa ai casi di Giovanni Ciacci Quella di questa settimana promette di essere una puntata carica di emozioni. Per la conduttrice e storica timoniera del programma,, questi giorni sono stati particolarmente difficili. Lunedì, come è noto, è venuto a mancare il suo collega e amico profondoNonostante il dolore della perdita, e nonostante il fatto la Carlucci abbia dubitato delle sue capacità di andare in onda , questo sabato, Ballando con le Stelle non mancherà il consueto appuntamento. Naturalmente non mancheranno i membri della giuria, capitanata daQuesto sabato poi ospiti speciali Raoul Bova e la madre della sua bambina Rocìo. Una sfida di quelle “estreme” per la coppia, che nel corso di poche ore dovrà affrontare un rapido allenamento, imparando a memoria la coreografia. Al termine dello studio i due dovranno poi scendere in pista ed esibirsi di fronte al pubblico e ai temutissimi giurati.A giudicare la loro performance, però, sarà solo. Il punteggio che otterranno Bova e Morales si cumulerà ai, aiutando quest’ultima nella classifica della serata. Raoul Bova e Rocìo Muños Morales sono una coppia molto affiatata. Ora la domanda è la seguente: sapranno tradurre quest’affiatamento in danza e convincere il pubblico?