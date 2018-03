Pippo Inzaghi e Angela Robusti: nuovo amore o solo amicizia?

Pippo Inzaghi e quella sua passione per le ragazze di Uomini e Donne

Chi è Angela Robusti?

Si sa, quando uno è famoso non può nemmeno andare a fare unsenza che ci siano iin agguato a scattare foto più o meno compromettenti. Lo sa bene ex calciatore e oggi, che è stato beccato dai fotografi del settimanale Chi all’uscita di un lussuosomano nella mano con, modella ed ex corteggiatrice di. I due erano stati paparazzati insieme anche allo stadio dove lei, padovana e tifosa di calcio, sedeva di fianco a Inzaghi. È l’inizio di unoppure stiamo assistendo alla nascita di una bella amicizia?Ma la modella padovana non è la prima ragazza di Uomini e Donne su cui ha messo gli occhi Pippo Inzaghi. Risale a meno di un anno fa il suocondel programma di, finita però ancora prima di cominciare con una gaffe clamorosa . L’aspirante corteggiatore infatti aveva contattato per sbaglio ildi Rosa su Instagram e la ragazza che gestiva l’account si è ritrovata un messaggio privato da parte di Inzaghi che diceva: “Posso venirti a corteggiare?”. Orae, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, l’aperitivo all’non è la prima uscita dei due: Pippo e Angela sono stati paparazzati insieme alloe solo una settimana fa facevanoinsieme in centro città.Modella ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne , Angela Robusti ha 28 anni e viene da Veggiano in provincia di Padova. Su Instagram si descrivere come “Modella, amante di arte e di viaggi” e posta scatti dalle case di moda più in voga del Made in Italy e dalle spiagge e città più cool del momento. La sua carriera è iniziata nel 2012 quando partecipò acome, ma la notorietà è arrivata con la sua partecipazione a Uomini e Donne come corteggiatrice di Manuel Valicella prima e Luca Onestini poi.