Non si scherza sulla lingerie della Regina!

La stilista racconta l’aneddoto e la Regina la licenzia

Cosa potrebbe far adirare laoltre a veder il nipote crogiolarsi nelle braccia di una divorziata? Bè, qualcuno ridendo potrebbe asserire “nulla”. E invece si sa, la Regina, che inizia ad avere la sua veneranda età, non è mai stata nota al pubblico per il suo carattere accomodante e servizievole. Che ciò non collimi con la sua indole: d’animo buono, la Regina è solo poco incline alleAlla luce di ciò è onere della fantasia personale immaginare come abbia reagito quando in unha scoperto che la suaaveva pubblicamente rivelato dettagli legati alla suaQualcuno sostiene che se iniziassimo ora, qui, a narrare di ciò che lapoco tollera forse non ci basterebbero settimane intere per portare a termine l’operazione. La verità però è che la sovrana inglese può essere ascritta in quell’elenco di persone – vecchio stampo forse? – particolarmente, all’etichetta e alle tradizioni. Proprio per questo motivo la Regina si è mostrata spesso e volentieri poco incline a lasciarsi andare anche quanto la situazione l’avrebbe giustificata: l’etichetta regale e il bon ton per la sovrana vengono prima di tutto, spesso e volentieri anche prima degli affetti. Il riferimento non è casuale: è risaputo che, sebben in cuor di nonna non voglia altro che la felicità del nipote, l’unione dinon è mai stato da lei caldeggiata. E se questa è la linea che la Regina tiene con i familiari, c’è solamente da immaginarsi come possa essere con gli estranei, per di più colti in fallo. La sua stilista – per l’appunto,– potrebbe offrire spontanea testimonianza a riguardo.Scandalo a corte si potrebbe urlare! Chissà cosa si aspettava accadesse, l’82enne che da anni – che dire, decenni! – cura ladella sovrana inglese. Proprietaria del marchio d’altissimo rango, la Kenton ha sempre prestato servizio per la Regina mostrandosi sempre all’altezza del suo ruolo. Un piccolo intoppo però ha incrinato il rapporto tra le due parti: sembra infatti che la Kenton, discorrendo sui reali nel libro, si sarebbe lasciata andare a delle dichiarazioni di troppo. La stilista avrebbe di fatto raccontato, velatamente unche ha visto la Regina al centro di una sala,durante una prova vestiti, e attorniata dagli assistenti. Tutto qui? Si, tutto qui: nulla di così assurdo si potrebbe pensare, eppure la Regina non ci ha pensato due volte prima di comunicare alla Kenton del suo licenziamento. Una reazione dunque durissima quella della Regina che, oltretutto, sarebbe venuta a conoscenza – sempre attraverso il libro della Kenton – di una particolare abitudine di: quella di chiedere di poter portar via con sé dall’atelier alcuniritraenti le modelle di lingerie in posa per portarli ai figli William ed Harry.