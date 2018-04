Luci ed ombre

Con Mandela Presidente

È morta a 81 anni, seconda moglie di Nelson Mandela: la donna è stata per decenni il simbolo dela lotta all’apartheid, essendo stata la consorte di Mandela negli anni della prigionia di quest’ultimo, ed essendo di fatto stata laWinnie Mandela è una delle figure più note del Sudafrica e del mondo, per via del fondamentale ruolo politico che ebbe al fianco del marito nel periodo più buio della sua lotta. I due si sposarono un anno prima che cominciasse la prigioni di Mandela e si separarono nel 1992. Di 1963 al 1990 Mandela rimase in prigione, mentre in Sudafrica Winnie continuava la sua lotta: la politica apparteneva a una frangia particolarmente violenta del movimento rivoluzionario, e la sua figura non fu priva di macchie.In particolare fu lei a diffondere la tecnica del, che prevedeva di bruciare vivi gli avversari politici con benzina e coppertoni. Nel 1988 fu travolta da uno scandalo: la sua guardia del corpofu colpevole diLa donna fu coinvolta nel caso e solo nel 1991 fu assolta da quasi tutte le accuse, eccetto quella del rapimento. Fu spesso criticata perché in molti ritenevano che violasse gravemente i diritti umaniQuando Mandela divenne Presidente Winnie Mandela fu coinvolta in ulteriori scandali: la politica cominciò a lavorare al ministero ma fu accusata per appropriazione dei fondi pubblici e per aver sfruttato il suo ruolo politico per. Ricevette comunque onorificenze di grande valore come l’, datole danel 2016.