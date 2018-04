La baby pensionata del Friuli

Una mazzata per le casse dell’Inps

In pensione: per molti potrebbe essere una vera e propria utopia, ma c’è chi, nella vita, ha avuto la fortuna di smettere a lavorare dopo soli 14 anni e 6 mesi di contributi, ben 35 anni fa. La chiacchieratissima storia della collaboratrice scolastica esta facendo discutere parecchio negli ultimi giorni, riportando l’attenzione sulla falla degli oltreche sono andati in riposo con pochissimi anni di lavoro alle spalle, mentre c’è chi, non avendo potuto sfruttare eventuali agevolazioni e decreti a favore, ha visto l’età pensionistica alzarsi sempre più nel tempo.Negli ultimi anni si è spesso parlato di pensioni anticipate , un piccolo passo verso chi ha lavorato per moltissimi anni e può non riuscire a colmare il periodo lavorativo minimo per quella di anzianità. Per quanto anticipati possano essere i nuovi assegni pensionistici, difficilmente si potrà mai battere il record della donna friulana che ha smesso di lavorare a soli 29 anni. La baby pensionata di Pozzuolo, in provincia di Udine, è stata per appenauna collaboratrice scolastica, per poi appendere il grembiule al chiodo e godersi il riposo – parecchio – in anticipo.Tutto ciò è successo, e la sua fortuna non è figlia di alcuna truffa o raggiro: la baby pensionata ha soltanto sfruttato a dovere ilche consentiva, ai lavoratori della scuola pubblica, di poter smettere di lavorare con soli 14 anni e mezzo di contributi se donne e con figli. La collaboratrice di Pozzuolo ha quindi superato il minimo consentito ed è andata in pensione: in 35 anni, la donna si è intascata – secondo le stime del– una cifra da capogiro di 200mila euro. Questo sempre grazie al decreto Rumor che permetteva ai lavoratori scolastici di vedersi recapitato un assegno pari alIn paese c’è chi storce il naso per il caso, ma la signora di Pozzuolo non è di certo l’unica ad essere andata in pensione molto presto: secondo l’Inps, le persone che hanno smesso di lavorare anticipatamente in Italia, per un fenomeno che pesa sulle casse dell’Istituto per lo. E proprio una falla del genere ha poi portato negli ultimi decenni a misure drastiche per far quadrare i conti, a discapito di chi ancora lavora e si è visto salire sempre più la soglia per la pensione di anzianità.Anche se piccoli passi per alcune categorie di lavoratori sembrano esser stati fatti, le pensioni anticipate per i lavoratori che svolgono mansioni usuranti non hanno risolto diverse problematiche: tali assegni infatti nel, con soglie dell’86% tra le donne, più penalizzate.