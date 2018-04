Primavera incerta: il Centro-Nord sprofonda nuovamente nel maltempo

Fino a mercoledì

Dal meteo e dal bel tempo comparso nei giorni tra Pasqua e Pasquetta , l’illusione dell’e del caldo ha colpito tutti. Ed effettivamente la bella stagione è in fase di avvio, con qualche momento, però, di calo: a tal proposito è in arrivo unache porterà di nuovo neve e pioggia.In seguito ad un lunedì di Pasquetta limpido e tendenzialmente caldo, dal giorno seguente il Centro-Nord subirà una nuova perturbazione. Le prime ad essere colpite, martedì, saranno le regioni del Nord-Ovest; già dalla sera, ilsi espanderà anche ad Emilia Romagna, Toscana e al Nord-Est. Anche questa volta non può mancare laad accompagnare i rovesci, al di sopra dei. Il Centro, intanto, si gode gli ultimi attimi di tranquillità che precedono la tempesta, conma ancora asciutti; anche il Sud èma con schiarite più ampie.sopraggiungerà mercoledì attraverso rovesci generali sul Nord Italia, che si allargheranno alle regioni centrali; questi s’intensificheranno soprattutto su Liguria e Toscana dove si raggiungeranno i. A salvarsi, ancora una volta, il Meridione, il quale si accontenterà di qualche nube.Da giovedì la perturbazione tenderà a scendere verso il Sud: nell’arco della giornataoccupando il Nord-Est e le regioni centrali fino a qualche fenomeno (anche intenso!) in Puglia. Tutto ciò mentre il Nord-Ovest si riprenderà mediante una; altrettantoè il meteo nel resto del Mezzogiorno e sulle maggiori isole. Una giornata completamente differente sarà quella di venerdì: il, accompagnato da, raggiungerà ogni angolo d’Italia portando ad una bella giornata in vista di un weekend non da meno!Con questa ennesima fase di maltempo ledelle zone centro-settentrionali subiranno: infatti, nei prossimi tre giorni si avrannoal Nord e disul Centro Italia; già dal 5 aprile, però, anche al Centro-Nord si potranno raggiungere. Situazione differente è quella meridionale con i suoi