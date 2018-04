I rischi per la salute che non ti aspetti

Misure anti-pipì anche in altre città italiane

Il sacchettino per raccogliere e gettare gli escrementi del proprio cane fa già parte delle abitudini di molti padroni, ora però anche i più “pigri”, ed è il termine più edulcorato possibile, dovranno fare qualcosa in più. A, infatti, una nuova delibera che verrà varata a giornia portare sempre con sé unacosì daPer i trasgressori, dopo un’adeguato periodo di tolleranza e adattamento, ci saranno. Lo ha deciso l’Amministrazione Comunale.Secondo il sindaco Marco Buselli si tratta di un ““, una misura necessaria laddove il buon senso non riesce a bastare. In realtà, più che un’operazione unicamente di “decoro”, si tratta di un’operazione diQuello che sembra un innocuo rivolo sul marciapiede può in realtà diventare qualcosa di estremamente pericoloso per alcuni soggetti come dimostra il caso di una bimba di 18 mesi che ha rischiato l’amputazione dell’alluce a causa di unNon solo. Quella che sembra una novità assoluta portata avanti dal comune pisano è in realtàMa non solo, in Liguria la questione “deiezioni animali” è un tema caldo a tutti gli effetti. A Dicembre, in quel di, la sindaca Caprioglio ha imposto multe fino aper tutti i cittadini che portano a passeggio, con conseguente bisognino, i propri cani sui marciapiedi, sotto i portici, nelle strade pedonali del centro storico e presso tutti gli elementi architettonici e di arredo urbano (dalle panchine alle aiuole) delle sopracitate zone. Misure, queste, che hanno trovato l’appoggio dei commercianti del centro storico e la ferrata protesta di alcuni associazioni animaliste che hanno definito la cosa come “impossibile”. Anche sui social la decisione è stata decisiva. C’è chi la saluta con entusiasmo definendola un passo in avanti verso un paese più civile e chi crede che la questione stia sfuggendo di mano.