Morti due operai a Crotone: ferito gravemente un terzo

In aumento le morti bianche

Non accenna a diminuire ildelle: l’ultimo incidente oggi a, dove sono. Unuomo è, ma è stato trasportato in ospedale dopo essere stato estratto dalledi un muro di contenimento crollato. La squadra stava eseguendo lavori in unsul lungomare nei pressi dell’area archeologica di Capo Colonna.La tragedia è avvenuta a Crotone, in via Magra Grecia: gli operai stavano lavorando ad unsul lungomare verso Capo Colonna. La costruzione è crollata travolgendo tre persone. Due sono morte schiacciate dal cemento, il terzo è stato estratto e trasportato all’ospedale di Crotone. La prima vittima è di Isola Capo Rizzuto, mentre la seconda è un cittadino di origine ucraina residente nel capoluogo calabrese. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri. I cantieri edili si attestano come un luogo di lavoro ad, data la crescita degli incidenti di cui sono teatro.Il dato diventa allarmante giorno dopo giorno: dall’ inizio del 2018 lecausate da incidenti sul posto di lavoro sono. Rispetto al trimestre dell’anno precedente, in cui sono state 113, c’è un aumento sensibile. Le morti bianche hanno un’incidenza maggiore al Nord, con, Lombardia e Piemonte in testa, come riporta l’Osservatorio indipendente di Bologna. Lache registra il numero più alto di decessi è invece, seguita da Treviso e Verona.Gli incidenti avvenuti nelle sole ultime due settimane hanno causato: il 20 marzo asono morti due Vigili del Fuoco, il 28 marzo l’ esplosione nel porto di Livorno ha ucciso due operai. Infine, ci sono stati due morti a Treviglio , Bergamo, per l’esplosione di un serbatoio. Già nel 2017 si è registrato un aumento dell’1,1% delle morti bianchi rispetto all’anno precedente. Per il momento durante il 2018 non sembra si avrà un’inversione di questa tendenza.