Meteo, bel tempo troppo sfuggente: tornano le piogge

Il mese di aprile, con i suoi cambiamenti climatici, è a metà ma, in vista della nuova settimana,in arrivo. Anzi, sembrerebbe che, a fare ritorno, saranno nuovamente le(e a tratti anche la!): l’Italia sarà di nuovo vittima di perturbazioni.Dopo un weekend all’insegna del bel tempo , ecco che lesi apprestano a fare ritorno sulla Penisola. Già dalla domenica pomeriggio si è potuto avvistare un inizio di cambiamento climatico teso al brutto tempo. Da lunedì questa situazione prenderà forma in maniera più nitida: unasarà la causa diestese su tutto il Centro-Nord, con particolare intensità su Toscana e Lazio, e disulle Alpi sopra i 1600m. Tutto ciò mentre al Sud e sulle isole, invece, ilfarà da sovrano. Quella di martedì, coperta ma tendenzialmente asciutta in tutto lo Stivale, si rivelerà unamomentaneo dalle piogge; questo perché nelle ore successive una, derivante da Ovest, approderà sul territorio. Le zone più colpite, come Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta, potrebbero essere sottoposte non solo a rovesci e temporali, bensì anche aPer quanto riguarda le temperature della settimana in arrivo è facilmente prevedibile unche sarà pari acirca sui valori massimi. Quest’ultimo avverrà contemporaneamente alle ondate di maltempo che occuperanno l’Italia e sarà più percepibile nelle zone centro-settentrionali. Per quanto riguarda la condizione termica, però, è ancora prematura una visione sicura, a maggior ragione se è relativa ad un periodo all’insegna dell’instabilità, così come lo è l’attuale.La giornata di giovedì rappresenterà l’di maltempo che colpirà l’Italia durante la settimana.invaderanno il Nord, con particolare attenzione soprattutto per le regioni occidentali, mentre latenderà verso un obiettivo inferiore: cadrà già dai 1300m. Non solo: molti temporali si verificheranno anche nel centro Italia, soprattutto su Abruzzo, Emilia Romagna e Umbria, e piogge di intensità inferiore occuperanno anche il territorio sardo. L’intera settimana del Meridione, invece, si svolgerà in una sorta dia quello del Nord: mentre le regioni settentrionali dovranno fare i conti con le precipitazioni, il Sud si godrà la vera primavera attraversoe clima mite e gradevole. Per quanto riguarda il venerdì la situazione dovrebbe migliorare grazie all’arrivo e alla presenza dell’anticiclone. Nel frattempo non ci resta che aspettare possibili aggiornamenti più stabili dei prossimi giorni!