Meteo, bel tempo in sorpasso: le temperature sfrecciano sui 20°

Venerdì 6

Sabato 7 e domenica 8

Temperature

Il nuovo fine settimana bussa alla porta e, con sé, porta finalmente unsu ogni fronte. Fino a domenica pomeriggio si prevedonoaccompagnate daIn seguito ad una settimana vacillante si prospetta une, già da venerdì, sarà possibile notarne la differenza. Fin dal mattino ilrisplenderà sulla quasi totalità delle regioni italiane promettendo un inizio weekend gradevole. Qualche, soprattutto nelle prime ore della giornata, accompagnerà il meteo emiliano, toscano e veneto. Nel corso del pomeriggio, invece,si potrebbero espandere sul Nord Ovest e sul Centro Italia, mantenendo comunque quelle zone asciutte.Soprattutto dalla giornata di sabato l’, che già dalle ore precedenti si avvicina allo Stivale, efaranno breccia nel meteo italiano. Il bel tempo sarà presente su quasi l’intero territorio, con temperature pienamente primaverili. A faresaranno alcune zone del Nord-Ovest:la Valle D’Aosta, la Liguria e la parte occidentale del Piemonte, zone sulle quali potrebbero verificarsi deboli piovaschi; con l’avvento della sera più coperto anche il Centro Italia. Grazie ad un, la domenica peggiorerà. Innanzitutto, già dal mattino si presenteranno alcunisul Piemonte occidentale e sulla Sardegna; inoltre, a coprirsi soprattutto saranno i cieli al di sopra del Centro-Nord. A non risentirne, ancora una volta, sarà il Sud. Con il calar del solearriveranno su Piemonte, Sardegna e Valle D’Aosta.Con il fine settimana, oltre al generale intervento del bel tempo, saranno presenti anche valori termici che faranno innalzare i termometri. Se nei giorni di marzo le alte temperature erano riferite solo al Meridione, con il weekend in arrivo anche le regioni settentrionali godranno di un: sono previsti, nel complesso, apici di. Questo aumento farà, però, riferimento alle condizioni termiche diurne, nonché alle massime, mentre quelle notturne resteranno ancora (per il momento) all’insegna del “fresco”. Ma dopo un inverno infinito…ci si accontenta!