Lapo Elkann: “Mi sentivo uno sfigato”

Lapo Elkann racconta la sua infanzia da bambino dislessico

Tra il 6 e il 7 aprile si è tenuto ail 3° convegno medico nazionale. Tra gli oratori ospiti c’era anche, che ha raccontato la sua esperienza e di come sia riuscito a trasformare un problema in qualcosa di creativo.Il 40enne imprenditore da circasostiene i bambini e i ragazzi affetti da difficoltà di apprendimento attraverso la. “Credo che occorra fare il possibile perchi ha disagi di questo tipo a. Spesso si tratta di persone con notevole grado di creatività e iperattività“.“Per via della dislessia sono stato percepito come un“, inizia così l’intervento di Lapo Elkann, l’imprenditore racconta della difficoltà incontrata durante i suoi anni scolastici a causa del disturbo di cui era affetto.“Dover affrontare tante scuole diverse in un mondo e un’infanzia che è spacchettata in tanti paesi, in una scuola che non era quella italiana ma francese; una scuola estremamente difficile. In un contesto scolastico dove il processo di apprendimento è stato“,racconta Elkann, spiegando che per luinon fu solo la lentezza nell’apprendimento e l’essere bocciato due volte, ma trovarsi a sostenere l’esame di maturità con la sorella di due anni più piccola che prese un voto nettamente più alto del suo.Questo, stando a quanto dichiarato dallo stesso Lapo: “Psicologicamente e mentalmente. Personalmente mi sentivo uno sfigato, questa è la realtà“.“Mi sentivo ‘meno di’ e convivevo malissimo con ciò” continua, per poi spiegare come sia riuscito ad uscire da tutto questo turbinio di tristezza e angoscia. Un fattore positivo per lui sono stati gli innumerevoli viaggi, non solo fisici ma anche di fantasia. “Sognavo, immaginavo un mondo migliore” racconta, “Guardavo le cose (dalla sedia alle penne), dicevo ‘come potrebbe essere più bello?’ Com e si potrebbeun mondo più interessante con più?“Lapo Elkann ha spiegato come ha deciso di aggrapparsi al sogno per evadere da quel problema che non lo rendeva libero di esprimersi come avrebbe voluto. Nel suo intervento ha accennato anche alle turbolenze del suo carattere che gli hanno creato non pochi problemi. L’essere un bambino ribelle nascondeva una ricerca di attenzioni e di affetto “Creare un problema significava che gli altri si sarebbero occupati di te. Si stanno occupando di me, quindi ci tengono a me“.