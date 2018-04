HIV: scoperta una pianta in grado di bloccare la replicazione del virus





La pianta sarda che blocca l’HIV: lo studio

Una scoperta che segnerebbe un punto di svolta per la ricerca, quella fatta da gruppo di ricercatori italiani. Il gruppo ha scoperto che una pianta endemica sarda è in grado di bloccare la replicazioneSi tratta dell’; una specie endemica originaria degli altopiani carbonatici dell’Isola (zona Tacchi dell’Ogliastra e area intorno a Laconi).La ricerca coordinata da un gruppo di ricercatori italiani dell’Università di Cagliari, appartenenti al, tra cui spiccano i nomi di Francesca Esposito e Cinzia Sanna; in collaborazione con altri ricercatori dellee deldi Jena (Germania).I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rinomata rivista scientifica americana PlusOne.Attraverso lo studio sulla pianta è stato possibile individuare unain grado dia concentrazioni molto basseche permettono a quest’ultimo di replicarsi. Lo scopo dei ricercatori è quello di arrivare a ridurre drasticamente il numero di farmaci che un siero positivo è costretto ad assumere.Come spiegato dalla ricercatrice“Non si tratta di una pianta tossica, ma anzi già utilizzata nella. L’olio ottenuto da un’altra specie di Hypericum viene utilizzato per lenire le ustioni”.Alla ricerca ha preso parte anche, professore di Microbiologia e presidente dellaIl docente ha spiegato che questa scoperta è un primo passo e che: “Serviranno studi specifici per migliorare la struttura chimica della molecola e renderla più potente“.