Arresto in Vaticano: tra le accuse, anche quella di pedopornografia

I reati sarebbero stati commessi in America

Non è nemmeno lontanamente immaginabile che cassa di risonanza avrà la notizia che vede al centro dell’attenzione, ex funzionario della nunziatura di Washington,con l’accusa di possesso diSisma tra le mura delUna notizia che trafigge il cuore della cronaca: c’è stato un arresto oggi nella Santa Sede dimora del Papa. Secondo quanto deciso in ultima istanza dal giudice istruttore del, gli inquirenti possiedono informazioni tali da rendere esecutivo il mandato d’arresto a carico dell’ex funzionario della nunziatura di Washington,. Fino allo scorso settembre infatti sembra che mons. Capella fosse il numero 3 della nunziatura di Washington prima di essere richiamato velocemente in Italia, mosse che permettono senza difficoltà di congetturare che dietro al ritorno ci fosse in realtà una mera “fuga”. Secondo quanto emerso dalle poche informazioni che sono riuscite a filtrare sembra che a carico di Capella vi sia l’accusa di. Nello specifico però, proprio in quel materiale risulta essercene molto avente per oggettoil che porterebbe dunque a parlare di detenzione di materialeA spingere per l’arresto del mons. Capella, il promotore di giustizia della Città del Vaticano, Gianpiero Milano. Tutto però è da far risalire ad una denuncia che era stata depositata oltreoceano, neglifatta poi depositare sui tavoli degli uffici vaticani per vie diplomatiche. Come si evince infatti, i reati sarebbero stati commessi in terra straniera, per l’appunto in America come sembrano confermare anche alcunesempre a suo carico depositate inAl momento Capella, che quest’oggi è stato prelevato dalla gendarmeria vaticana, si trova rinchiuso in una cella della caserma del Corpo della Gendarmeria. Nello specifico, ragguaglio per tutti la nota emessa dalladel Vaticano. “L’arresto giunge al termine di un’indagine del Promotore di Giustizia. Il Giudice Istruttore ha ordinato il provvedimento“.