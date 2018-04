Claudia Galanti: “Ho scoperto per telefono che mia figlia era morta”

Claudia Galanti spiega il trasferimento a Parigi

Una torta per il compleanno di Indila

, showgirl e modella originaria del Paraguay ha raccontato la sua vita tra favole e lutti. Da poco tornata a Parigi, ha recentemente ricordato la figlia Indila tragicamente scomparsa 4 anni fa.Durante una recente intervista per il Corriere della Sera, Claudia Galanti ha ricordato quei tragici momenti in cui ha saputo via telefonica della prematura scomparsa della figlioletta più piccola. Una telefonata ricevuta mentre faceva scalo all’aeroporto di Dubai “Tua figlia è morta”, dall’altra parte la sorella dell’ex marito Arnaud Mimran.Inizialmente Claudia non sa come prendere la notizia, passa il telefono all’amica Raffaella Zardo che sviene; a quel punto ricorda la modella “Ho cominciato a distruggere tutto quello che avevo davanti a me, tavolini, bicchieri. Lanciavo le sedie per aria e gridavo. Non so come mi hanno imbarcata sul volo per Parigi, ero completamente fuori di testa”.Poco dopo la tragica scomparsa della figlia, lei stessa, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale CHI spiegò che non si trattò di una morte in culla ma di un batterio.Da una vita da favola, costantemente resa pubblica sui social ad una radicalmente opposta: “In sei mesi ho visto andare in fumo la mia vita. In agosto mi sono separata, a dicembre è morta nostra figlia e gennaio hanno arrestato Arnaud. Sono scappata da Parigi e ho cercato protezione in Italia. Ma ho capito che è il momento di ricominciare e per questo sono tornata in Francia”.Un mese fa circa, il trasferimento a Parigi nello sconcerto degli altri due figli “I miei figli mi chiedevano tutti i santi giorni di tornare nella loro casa, quella dove sono nati e cresciuti”. A Parigi però c’è Arnaud e non si esclude un ricongiungimento non appena l’imprenditore uscirà dal carcere: “Una volta che uscirà dalla prigione proveremo a rimettere insieme la famiglia, ma se lo faremo sarà per noi e non per i nostri figli. Nessuno è mai riuscito a separarci, abbiamo un modo tutto nostro di ridere, siamo complici e questo ci ha sempre salvato.“Chi mi conosce dice che non ho mai smesso di amarlo, di certo è l’unico uomo che ho davvero voluto in vita mia. Sposarsi in carcere non è la cosa più romantica del mondo. Sogno ancora un abito bianco, in chiesa“.Claudia Galanti ha anche ricordato la figlioletta scomparsa nel giorno del suo compleanno , “Qualche giorno fa ricorreva il compleanno di Indila e Arnaud mi ha pregato di comperare una torta. Mi sono rifugiata in cucina come mi succede nei momenti peggiori: quel dolce l’ho impastato io, ma non avevo il coraggio di festeggiare. Liam invece ha preso una foto della sorellina, l’ha messa a tavola con noi e mi ha chiesto di accendere una candelina. Abbiamo ricordato così Indila, grazie al loro amore“.