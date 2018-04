Le lacrime di Federica Panicucci: "Non ho ancora superato la morte di mio padre"

La scomparsa del padre Edoardo

L’amore per il compagno Marco Bacini

L’immagine che riserva Federica Panicucci ai suoi telespettatori è quella di una donna composta e sempre sorridente. La conduttrice, di fronte al suo pubblico, è molto professionale e risulta difficile immaginarla nei suoi momenti di fragilità.Eppure, nella puntata di Verissimo, andata in onda sabato 7 aprile, abbiamo avuto l’occasione di vedere un’altra Federica Panicucci. Quella che di solito si nasconde di fronte all’occhio critico della telecamera e che ha deciso di confessarsi con l’amica Silvia Toffanin toccando varie tematiche. La presunta rivalità con, le voci su una possibile chiusura di Mattino 5 , il suo amore per il compagnoma soprattutto il terribile vuoto che le ha lasciato la scomparsa dell’adoratoe che, ancora oggi, non riesce a superare.La conduttrice, nello studio dell’amica Silvia Toffanin ha subito voluto mettere in chiaro le cose: “Non mi piace parlare della mia vita privata, sono qui solo per te“. E, da quel momento, la commozione ha preso il sopravvento. La Panicucci, infatti, non è riuscita a trattenere le lacrime nel ricordare il, Edoardo, scomparso il 12 settembre 2016 , dopo soli tre mesi di malattia.Ha esordito così: “Gli ultimi due anni sono stati davvero impegnativi per me. La vita mi ha messo di fronte ad alcune scelte, c’è poi stata unaimportante che è quella di mio padre, dalla quale. È difficile, molto, perché non riesco ancora a parlarne. Faccio molta fatica, perché mio padre era un uomo straordinario e quindi mi manca molto, moltissimo, ogni giorno, sempre“. Una Federica Panicucci inedita, che ha raccontato in modo composto il suo dolore: “Non credo che supererò mai questa cosa. A volte mi viene ancora l’istinto di chiamarlo al telefono“. Trovando, però, un barlume di luce in tutta questa storia: “In tutto questo dolore, però, ho ricevuto un regalo. Nei suoi ultimi mesi di vita ho avuto modo di dirgli tutto, di non lasciare nulla di non detto e questo mi consola“.Nell’intervista a Verissimo, c’è stato anche il tempo di approfondire una tematica molto felice per Federica Panicucci: l’amore per il compagno Marco Bacini . Il loro rapporto è nato dopo la fine del matrimonio della conduttrice con il dj Mario Fargetta che le ha dato due figli:La Panicucci e Bacini, amici e colleghi d’affari prima ancora di diventare una coppia, dopo circa due anni sono più uniti e affiatati che mai e, sul compagno, ai microfoni del Talk Show, la cinquantenne toscana ha confessato: “Mi sono accorta che quest’uomo era fuori dal comune, un uomo d’altri tempi. Aveva quelle caratteristiche che ho sempre cercato in un uomo, come il“. Per poi proseguire: “Marco non dà nulla per scontato e ama anche i miei difetti, li fa diventare una cosa sulla quale ci si può anche ridere“.E, alla domanda della Toffanin su un possibile matrimonio ha risposto così: “Non ho ancora ricevuto proposte di matrimonio ma, al di là della battuta, credo che avendo due bambini, in queste cose bisogna essere serissimi“.