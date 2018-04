Hotel Supramonte e il rapimento da parte dell’anonima sequestri

Fabrizio e Dori, la storia d’amore

svela il mistero a. La cantante e compagna del cantautorerivela qual è l canzone che il poeta musicista. Si tratta di, il brano, contenuto nell’album senza titolo conosciuto comunemente come ““, che racconta una parentesi buia della vita di De André.Questa pagina della sua biografia, così come molte altre, è stata di recente raccontata nel film, un lavoro fortemente voluto da Dori Ghezzi.Cheracconti ilFabrizio De André e Dori Ghezzi, avvenuto nell’per mano dell’anonima sequestri in Sardegna, non era certo un mistero. Ora, però, la compagna del cantante svela la dedica che si nasconde dietro quel testo. “Fabrizio ha scritto tantissime canzoni nella sua lunga carriera ma lui mi riferì che solo Hotel Supramonte era dedicata veramente a me. Mi disse anche che in altri testi c’erano dei riferimenti alla nostra storia ma non ho mai saputo se la cosa fosse vera oppure no. Comunque sia, anche se non lo fosse, importa poco“.La cantante ricorda quell’esperienza che li ha segnati per sempre, partendo dal. “All’interno di Hotel Supramonte Fabrizio mi definisce una ‘‘. Il significato è molto semplice: durante queinon mi sono mai sottoposta ai rapitori ma, anzi, sono rimasta sempre combattiva verso di loro. E i rapitori lo apprezzavano, tant’è vero che mi hanno sempre chiamata ‘‘“.Il sequestro, durato più di 100 giorni, ha contribuito a forgiare e saldare ancora di più il rapporto tra i due . Dori, si è abbandonata in passato ai ricordi, in particolare a quello del loro primo incontro, in un’intervista rilasciata a“Sapevo che era sposato, ma non riuscivo a staccarmi da lui. Il nostro primo incontro fu straordinario, mi sembrava di conoscerlo praticamente da sempre. Fu una sensazione unica” ha confessato.