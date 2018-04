Scossa nel Maceratese di magnitudo 4.7: crolla un campanile

I provvedimenti dopo la scossa





#terremoto ML 4.7 ore 05:11 IT del 10-04-2018 a 2 km SW Muccia (MC) Prof=9Km https://t.co/8zJmZ1rMuI



— INGVterremoti (@INGVterremoti) 10 aprile 2018

Muccia e Camerino





#10apr ore 5.11, scossa #terremoto magnitudo 4.7 registrata nella zona di #Muccia #PieveTorina #Pievebovigliana (MC): al momento non pervenute alle sale operative dei #vigilidelfuoco richieste di soccorso



— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 10 aprile 2018

Non ci sono feriti, ma danni sì. Ilancora non ha finito di sconvolgere la zona delgià profondamente colpita e provata. Una scossa dialle 5.11 del mattino con epicentro a 2 km dae ipocentro a 9 km ha già provocato il crollo di un campanile, quello della chiesa del ‘600 di Santa Maria di Varano a Muccia. La scossa ha sconvolto la notte di Marche e Umbria.C’è paura. In un centro già duramente provato sanno ormai tristemente cosa fare dopo una scossa di questa entità. Alessandro Gentilucci, sindaco di Pieve Torina, vicino Macerata, ha scelto di chiudere le scuole: “Oggi chiudiamo le scuole. Abbiamo dei danni e stiamo verificando anche le Sae“. Le Sae ormai nella zona del Centro Italia sono molto note: sono le soluzioni abitative in emergenza create dopo il sisma di più di un anno fa. Nel frattempo anche Trenitalia ha preso provvedimenti e deciso di chiudere una linea per fare tutte le verifiche del caso. Sembra comunque che la circolazione sulla linea Civitanova Marche-Macerata sia destinata a riprendere in mattinata. Sembra che siano anche stateLo sciame sismico continua a tenere sotto scacco la zona di Muccia e Camerino., sindaco di Muccia, è stato la voce di una cittadina già duramente colpita parlando di “grande paura e insicurezza tra le persone”. Adesso è il momento dei controlli, ha detto a Rai News24: “Stiamo controllando sia le casette che le case rimaste agibili., che ci sta snervando e che non si ferma: le scosse si ripetono da svariati giorni, anche con un’escalation nell’intensità“. La paura e la tensione restano alte. Anche il sindaco di Camerino Gianluca Pasqui ha ordinato controlli. “Danni? Qui tutto il centro è ancora zona rossa, ora stiamo facendo verifiche fuori, poi faremo accertamenti anche lì“, testimoniando ad ANSA la rabbia di un intero paese. “Mi sembra che questo fenomeno sismico stia andando a crescere, non a diminuire“, specifica anche.