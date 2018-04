Edoardo, il bimbo autistico a cui era stata rubata la bici, è tornato a sorridere

La scoperta del furto

La solidarietà degli utenti

Il lieto epilogo

Dopo il rientro dalle vacanze pasquali, il piccoloresidente a Prato, aveva trovato una: la sua Hug-bike, la cosidetta ““, un tandem costruito per permettere a chi ha difficoltà motorie di fare attività sportive all’aperto, era. I suoi, Fulvia e Umberto, avevano lanciato unsu Facebook per ritrovarla, il loro gesto ha dato vita ad una “gara di solidarietà” che si è conclusa ieri con laTornati a Prato dal Veneto, dove avevano trascorso le vacanze pasquali, la famiglia ha scoperto che la “bicicletta degli abbracci” con cui il piccolo Edoardo,, riusciva a fare sport all’aperto era sparita.La Hug-bike è strutturata come una due posti: nel sedile davanti sedeva il piccolo Edoardo, che aveva così l’, dietro il padre o un altro adulto che aveva così il controllo della bicicletta. Ironia della sorte, il giorno del rientro, quando la famiglia ha scoperto il, è il 2 aprile,Così, il, Umberto Savoia, ha deciso di condivedere su Facebook un post in cui chiedeva aiuto agli utenti per ritrovare il tandem. Il suoha generato tantissime, la solidarietà degli utenti verso il bimbo autistico è stata grande. I genitori, Umberto e Fulvia, sono stati ospitati a La vita in diretta e a Mattino Cinque per raccontare la propria storia. Addirittura, il 14 aprile è stata organizzata una manifestazione aper sensibilizzare sui temi che riguardano l’autismo.LaIo sto con Edo, è finalizzata all’di altre, destinate ai bambini che non possono per motivi di salute guidare la bicicletta autonomamente. Ma non solo, tra i tantissimi che si sono offerti di aiutare la famiglia, c’è stato un imprenditore, che ha deciso di rimanere nell’anonimato, che ha riacquistato la bicicletta al piccolo Edoardo.Propriomattina, un cittadinohala bicicletta alla polizia stradale di Prato. Non è ancora chiaro perchè e come il cittadino fosse in possesso della. Intanto, il padre del piccolo Edoardo ha così commentato la restituzione del veicolo: “È stato moltooramai avevamodi ritrovarla“.