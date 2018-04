Scovati dagli obiettivi

Sabrina torna in tv

Tanti impegni e tanti programmi per. Eppure tra una fatica e l’altra l’attrice e conduttrice non dimentica di ritagliarsi qualche momento di meritato riposo.E che belle giornate questo mese d’aprile, il momento ideale per sfoggiare un fisico da urlo, per la bella. La Ferilli, insieme con il marito, ne approfitta per fare una scappata alle terme inper un weekend di totale relax.Il programma era quello di godersi la spa di. Lei fasciata in un mini bikini sfoggia un fisico bomba. A testimoniarlo sono gli obiettivi di, che hanno catturato i momenti di Sabrina e consorte,. Una fuga dalla rotuine, che a quanto pare è consuetudine per la coppia.Nonostante la celebrità i due piccioncini, sposati da oltre, preferiscono la tranquillità di posti come Pienza e Montalcino, lontani dal rumore e dal caos cittadino. Anche quando sono a Roma preferiscono evitare la vita mondana preferendo benessere e fitness, scegliendo sempre palestra e lunghe passeggiate.“Meglio ricaricare le pile” si sarà detta l’attrice e conduttrice. Dal prossimo giovedì 19 aprile, infatti, la Ferilli tornerà in tv con un nuovo programma in onda su. Si tratta di ““, un format che racconta storie die tutte le tematicheUn importante ritorno in Rai per Sabrina, dopo l’esperienza diIntanto fa una capatina anche al, con. Ed eccola qui, che saluta i fan dai camerini, poco prima delle registrazioni. Insomma, dopo il relax torna ancora più in forma di prima.