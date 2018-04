Meteo, sabato 14 aprile un accenno di sole

Domenica 15 aprile il sogno finisce: torna la pioggia

Questastenta ad imporsi al, dove continuano le piogge e le temperature rimangono bassine per le medie stagionali. Lenon sono mancante nel Centro Italia, sopra l’, mentre ilè stato risparmiato. Il Meridione, infatti, si sta godendo une piacevole già da inizio. Ilvedrà continuare questa tendenza, con il Nord ancora in balia deie ilche potrà pregustare un assaggio di, come annuncia IlMeteo.it.La giornata disarà abbastanzain tutta Italia, tranne che in alcune zone alpine del, dove sono previsti. Anche inle nuvole potrebbero portare un po’ di pioggia, ma la situazione sarà abbastanza quasi priva di precipitazioni. Leperò saranno in, grazie all’che si riaffaccerà sulla Penisola.Una situazione meteo temporanea ma che darà un po’ di tregua dalle incessanti piogge di questi giorni. Sullail miglioramento più netto, con la colonnina di mercurio che potrebbe arrivare ai. Il Nord non sarà da meno, con minime previste tra i 7 e i 14°C , masui. Al Sud si affaccia l’estate con picchi di 26-27°C in Sicilia.Purtroppo sarà una breve parentesi perché dalun vortice depressionario segnerà un cambiamento nel meteo e. La giornata di domenica vedrà il riaffacciarsi diun po’ dappertutto. L’Italia si troverà in balia dell’, con acquazzoni improvvisi e schiarite. Lombardia, Emilia Romagna e Liguria le regioni in cui saranno più probabile piogge frequenti, seguite da alta Toscana, Sardegna Occidentale e parte del Nord Est. Al Sud le temperature continueranno ad essere alte e ci saranno maggiori schiarite e clima più asciutto.