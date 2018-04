Bombardamento congiunto in Siria: l’Onu boccia la proposta della Russia

Usa, l’ambasciatrice Haley: “Se la Siria userà ancora le armi chimiche, gli Usa sono pronti a sparare“

Il “si vis pacem, para bellum” è un detto latino che tale dovrebbe rimanere e non divenire una filosofia militare né politica ma quello che sta accadendo in questo momento in Siria è la piena conferma se c’è qualcosa che la storia ci insegna è proprio questo: tutto è tristemente destinato a ripetersi. Dopo l’ attacco congiunto in Siria di Usa, Gran Bretagna e Francia avvenuto quando gli orologi italiani segnavano le 3 di notte, la situazione è precipitata ma l’non condanna l’attacco, come auspicava che invece accadesse laA fronte dell’attacco sferzato con le armi chimiche appena una settimana fa a Duma, Usa, Gran Bretagna e Francia si sono ritrovate unite nel voler colpire un nemico comune,Allo spregevole attacco chimico, che ha mietuto oltre 100 civili, è seguito il contro attacco delle potenze occidentali, a loro detta “ giusto e legale “, estrapolando i due aggettivi dal discorso di questa mattina di. Nessuna possibilità di sedare l’orrore se non dunque, intervenire con altrettanta forza e violenza. “Gli attacchi aerei occidentali in Siria hanno preso di mira il principale centro di ricerca per armi chimiche e due siti di produzione sono state colpite la possibilità di sviluppare e produrre armi chimiche. L’obiettivo è semplice:per questo la Russia è stata avvertita in anticipo degli attacchi militari congiunti di Usa, Regno Unito e Francia contro la Siria“, ciò di cui si prendeva atto stamane da Parigi.A fronte dell’attacco di Usa, Gb e Francia che ha colpito dunquecompresi tra, in serata l’Onu si è espressa in maniera favorevole. Bocciata dunque la proposta avanzata dallache, a poche ore dai bombardamenti, aveva chiesto all’Onu di condannare gli attacchi. Tenendo conto di 4 astenuti, con, l’attacco di Trump, May e Macron è stato giudicato opportuno dalNon dello stesso parere la Russia che sperava che il Consiglio giudicasse il raid in qualità di “aggressione” alla Siria. “La Russia – chiosa Vasily Nebenzya – Ha fatto tutto il possibile per evitare queste strategie destabilizzatrici ma nonostante questo gli Usa e i suoi alleati hanno ignorato gli appelli di tornare alla ragione“. E alle parole russe vanno ad aggiungersi quelle americane, di tutt’altra cappella: “Se la Siria userà ancora le armi chimiche,” è la replica americana per voce di, ambasciatrice Usa che ha presenziato al vertice Onu. E di questo avviso è anche lache ha risposto positivamente alla decisione presa dagli alleati: ““.