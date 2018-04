Chi è Jessica Mulroney

Tutti i dettagli del matrimonio seguiti da Jessica

, è una damigella davvero speciale. Che cosa sarebbe una sposa senza la sua damigella d’onore? Anche i matrimoni dei super vip non fanno eccezione e così, grazie ai soliti social, tutto il mondo sta facendo la conoscenza della grande amica e confidente di Meghan Markle , futura moglie del principe Harry.Jessica è nata Montreal in Canada nel 1980. Il suo cognome daed è l’erede della dinastia canadese delle famose scarpe Browns, valore stimato dell’azienda in 57 milioni di euro. Ha frequentato un’esclusiva scuola femminile canadese, e successivamente la McGill University, dove studia relazioni industriali ed economia. Diventa Mulroney solo nel 2007 quando sposa Ben, famoso conduttore televisivo canadese e figlio dell’ex primo ministro Brian Mulroney.Oggi Jessica ha tre figli, due gemelli di 7 anni e la più piccola di 5. E tutti e tre chiamano affettuosamente Meghan,. Questo perché tra la futura duchessa e la madre c’è un grande legame di amicizia. Le due donne si sono infatti conosciute nel 2011 sul set della serie tvEntrambe si sono trovate subito, condividendo lo stesso gusto per la moda ed altre attività come il pilates, lo yoga e le idee politiche.Jessica oggi è la wedding planner e la stylist di Meghan e sta curando tutti i particolari del matrimonio dell’anno, che si terrà al castello di Windsor il 19 maggio.Ma naturalmente i tabloid inglesi si stanno scatenando, iniziando ad insinuare che la bella canadese potrebbe rubare l’attenzione alla sposa, come accadde con Pippa Middleton al matrimonio reale tra William e Catherine . Al momento però Meghan non si sta facendo influenzare, almeno a giudicare dalle tante foto che le ritraggono sempre insieme e sorridenti.Mentre attendiamo l’ufficializzazione di Jessica come damigella d’onore, attendiamo come tutti il matrimonio per vedere se le insinuazioni di questi giorni saranno state azzeccate.