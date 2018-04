Il benessere animale: il lavoro sugli allevamenti dei suini

La pratica del taglio della coda ancora diffusa in Italia

Se ne parla tanto e non potrebbe essere altrimenti, specie con le tantissime inchieste che denunciano le condizioni di vita degli animali negli allevamenti intensivi: ma che cos’è, in soldoni, il? Ha senso citarlo per esemplari che, comunque, termineranno la propria vita in un macello? Secondo il, stimava Eurobarometro nel 2016, la questione è molto importante e, di conseguenza, allevatori e distributori da tempo lavorano per far sì che gli animali che finiscono sulle nostre tavole vivano dignitosamente fino alla propria morte.In Italia, sotto la lente d’ingrandimento ci sono al momento gli: il Ministero della Salute sta infatti spendendo parecchio tempo nel ridefinire e rendere operative nuove strategie per migliorare il benessere dei maiali cresciuti nel nostro Paese. Sempre nell’ottica di un allevamento intensivo, specifica, veterinario a capo dell’Istituto zooprofilattico della Lombardia ed Emilia Romagna. “Questa è la conditio sine qua non per“, si legge sulle pagine de Il Corriere della Sera.Bertocchi lavora nella, il Centro di referenza nazionale per il benessere animale nato per rispondere alla sempre crescente attenzione che viene rivolta agli esemplari dall’allevatore fino al consumatore. Già da due anni su alcuni prodotti delle maggiori catene della grande distribuzione si legge “, ma sulle risposte da dare su cosa significhi tutto ciò per chi i capi li alleva e li uccide c’è ancora un gran chiacchierare. Lo scorso marzo, per creare un punto di riferimento sul tema in tutta Europa è stato creato un, con sede in Olanda.La Crenba, dopo aver lavorato sulle linee guida per ilè adesso al lavoro, come detto, su quello dei suini. Come nel primo caso, usato per regolare i termini di produzione di latte e carne, si parla sempre di condizioni di “pascolo zero”, in cui le mucche e i maiali vivono per tutta la vita in pochi metri di stalla. “Finché la gente mangerà carne dovremo produrla così. Consideri che la domanda di carne, confessa Bertocchi.La scelta di puntare dritto sugli allevamenti dei maiali è figlia di un’ispezione dell’UE con il Ministero sulla certificazione del benessere dei suini avvenuta lo scorso novembre 2017, in cui l’Italia sarebbe stata ripresa per. I produttori hanno preso provvedimenti, convinti che però il loro metodo di lavoro sia in regola con il sistema vigente nel nostro Paese. Sono stati introdotti, in ogni caso, divieti contro la morsicatura delle code e contro il taglio di esse, precedentemente quasi una norma nonostante sia vietata da ben dieci anni. Proprio ilè uno dei punti cardine di chi lavora per migliorare sul benessere di questi animali: in forti condizioni di stress, i maiali tendono a morsicare la coda altrui, per questo il taglio ovvia a molti problemi come il cannibalismo, già osservato negli allevamenti intensivi, e ovviamente infezioni ed effetti collaterali.Una pratica tenuta d’occhio dalla, Compassion in World Farming, ong anch’essa impegnata nel tutelare il benessere degli animali. “Riuscire ad allevare animali con la coda lunga è ilche permette di dire che quell’ambiente è più o meno adatto alle esigenze del suino“, spiega Elisa Bianco, della Ong. CIWF chiede che nelle gabbie sia presente un suolo di paglia e che vengano cancellate altre pratiche come le gabbie di gestazioni per le scrofe.