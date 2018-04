Il momento della verità per i 2 nominati

Eliminato Jonathan Kashanian, il naufrago si classifica quinto

Parte ufficialmente ladell’ Isola dei Famosi , ambientata quest’anno per i naufraghi al(Milano Innovation District), l’area espositiva che ospiterà il polo dedicato alla scienza ed all’innovazione. 5 i naufraghi rimasti in gioco:. Questi ultimi 2 però sono in nomination e soltanto uno potrà continuare la sua corsa verso la vittoria finale. Adesso tutti però sono molto provati ed emozionati: “Era ora che tornassimo a casa – afferma Nino in lacrime – questo programma una volta che ci sei dentro non esci più,“. Conferma anche“Non è l’isola che cambia, siamo noi ad essere cambiati“.invece è più passionale: “Io aspetto di entrare lì, prendere mia moglie ed ammazzarla“.Si avvicina il momento della verità per idella finale dell’Isola: Jonathan Kashanian e Francesca Cipriani. Soltanto uno infatti potrà restare in gioco, mentre per l’altro la finale finisce alle. Jonathan si dice subitodel risultato, comunque vada: “Sono contento di essere arrivato fin qui con Francesca – afferma – è una persona buona e“. I due poi si abbracciano commossi.chiude a questo punto il televoto. La conduttrice ha scelto di sfoggiare per questa speciale puntata un, corto avanti ma con lungo strascico dietro.Alessia apre finalmente la busta, ed il quinto classificato di quest’edizione dell’Isola dei Famosi è. Francesca è stata preferita dal, una percentuale schiacciante. Jonathan è ora atteso in studio, assieme a, eliminate in semifinale. I 4 finalisti ufficiali sono dunque:. Per loro parte così un filmato con tutti i momenti più belli in Honduras.