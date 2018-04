Mariah Carey: "Da 17 anni soffro di disturbo bipolare"

Soffre di bipolarismo da ben 17 anni

Una carriera meravigliosa, con oltre 200 milioni di dischi venduti, e un dolore sofferto in silenzio. È la storia di, la nota cantautrice, attrice e produttrice discografica statunitense, che in un’intervista rilasciata a People ha rivelato di esserePoche settimane fa ha festeggiato i suoiin uno dei posti più belli e divertenti del mondo, ovvero. Pochi giorni dopo le parole, che per molti, sono suonate come un fulmine a ciel sereno: la nota artista soffre da bendi bipolarismo. I suoipiù accaniti, quelli che non hanno perso un momento della sua carriera, erano a conoscenza dei problemi che avevano coinvolto la nota popstar. All’apice della sua carriera, infatti, aveva pubblicato sul suo sito ufficiale alcune frasi che avevano lasciato trapelare che c’era qualcosa che affliggeva Mariah Carey. Con il passare del tempo, però, la cantautrice è riuscita ad affrontare la situazione e continuare ad ammaliare il suo pubblico con la sua bellissima voce.La scoperta del suo stato di bipolarismo è avvenuta nel, dopo aver avuto un “” durante la promozione del suo film. Ricoverata in ospedale fu sottoposta ad esami approfonditi e i medici le diagnosticarono questo disturbo. “Non volevo crederci“, ha rivelato la popstar. “Fino a poco tempo fa vivevo nell’, ma era un peso troppo importante da portare, ed ho quindi deciso di farmi curare: mi sono fatta circondare da persone positive e sono tornata a fare ciò che amo,e fare“.Prima della scoperta pensava di avere une continuava a lavorare incessantemente. Si è sentita spesso sola e triste e si colpevolizzava per non riuscire a coltivare la sua carriera. Poi la svolta. Ha iniziato a parlare del suo problema con la gente e il suo post su, relativo all’intervista rilasciata a People, ne è la chiara dimostrazione. Si è rivolta a degli specialisti e ha così iniziato una cura a base di farmaci: “Sto assumendoche sembrano essere abbastanza buoni. Non mi fanno sentire troppo stanca o pigra o qualcosa del genere. Trovare il giusto equilibrio è ciò che è più importante adesso“. Il suo errore, infatti, era stato quello di cercare di cavarsela da sola. Ma alla fine ha capito che non bisogna isolarsi, anche perché “Mi rifiuto di lasciarmi definire o controllare dalla malattia“.