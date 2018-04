Noemi e gli attacchi di panico

Come un fiume in piena,ha rilasciato un’intervista all’Ansa a Milano in cui si è messa a nudodi aver sofferto die di aver trattato questonel suo nuovo album, La Luna, e in particolare nella. Durante l’intervista, la cantante ha anche parlato dei suoie soprattutto della sua passione per la musica hip hop, per questo motivo il singoloè uscito con due video e in, unadal produttore musicale, famoso nell’ambiente dellaLa cantante romana non esita a definire glicome “”, ammettendo di averne sofferto in prima persona. Da qui, il desiderio di parlarne nella canzone dal titolo, che già nel titolo svela un rimando allaNoemi ha dichiarato di aver scelto questa canzone perché ritiene sia particolarmente appropriata ad esternare la sua esperienza personale con questo disturbo: “Non pensavo mi potessero venire, invecea cena durante il ‘ Festival di Sanremo ‘, il 13 febbraio 2012, d’un tratto non vedo più niente. Hola cosa, prendendomi anche un po’ di, cosaperché nel mentre ho fatto ‘ The Voice ‘, ma sapevo che si trattava solo di un, il segnale che avevo perso qualcosa per strada: quando ho sentito questami è parsa troppo, e ho cominciato il disco partendo proprio da questa”.La cantante ha poi precisato che il suo intento non è solo quello di comunicare un messaggio liberatorio, servendosi del potere catartico della, ma anche dialla sofferenza degli altri: “Canto questa canzone per liberarmi ma anche per tutte le”.Il nuovo disco di Noemi, intitolato, si preannuncia come un’. Già il remix di dj Shablo del pezzo Porcellana rivela il coraggio della cantante di avvicinarsi a un, quello della musicaLei stessa commenta così la sua decisione di affidare il remix del testo al famoso dj: “Avevo questopazzesco con suoni electro-pop e rock, ho pensato di mandarlo a Shablo per virarlo verso l’hip-hop,: ho pensato alla sintesi di un suono bello tondo, in questo caso quasi reggaeton, con un testo profondo”.Tuttavia,stessa ha spiegato quanto lei stessa sia moltodi hip hop e che non è affatto insensibile al fascino della, rivelando di essere fan anche di Kendrick Lamar, rapper premiato con un Pulitzer, proprio il 16 aprile: “Sono sempre stata, nasce da radici R&B che sono anche le mie, e ho ascoltato tanto Notorious B.I.G., Kanye West, Missy Elliott e Kendrick Lamar. Ora, produttori come Charlie Charles hanno un suono unico, non una via di mezzo o una copia americana”. Insomma, le sue preferenze musicali già prefiguravano una svolta simile.Il nuovo album di Noemi La Luna verrà portato in giro un po’ in diverse località italiane. Il suopartirà con unail 25 maggio a Cascina, in provincia di, proseguendo poi conuna al Teatro degli Arcimboldi die l’altra all’Auditorium Parco della Musica di, rispettivamente il 29 e il 30 maggio.Ladi portare il suo concerto aparesia stata, come specificato dall’ artista : “Il teatro deve essere una, l’artista non lo deve soffrire: per questo non sarà un live tutto raccolto, avrà molti momenti ‘up’ per scatenarsi”. Il tour proseguirà durante i mesi estivi in Valle D’Aosta, Puglia, Piemonte e nelle Marche.