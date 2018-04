Salvini e Berlusconi ancora divisi sui Cinque Stelle

Berlusconi ferino sul M5S: “Sono il partito dei disoccupati. A Mediaset pulirebbero i cessi“





La sentenza sulla #trattativa Stato-mafia cade come un macigno su un sistema di potere che tenta ancora di avvinghiare il Paese nei suoi tentacoli. #DellUtri fece da tramite tra Cosa nostra e #Berlusconi: politicamente è una pietra tombale sull’ex Cavaliere. Ora Salvini decida. pic.twitter.com/fteO4WMlcK



— Riccardo Fraccaro (@riccardo_fra) 20 aprile 2018

Ilcontinua a seminare la discordia trache continuano a dirsi uniti e al contempo divisi un giorno sì, e l’altro pure. Questa volta il più rancoroso è Berlusconi che è stato davvero lapidario nell’esprimersi contro i grillini, indicati come l’apoteosi di coloro che mirano a non far niente nella vita. La risposta dei pentastellati però, non è stata meno affilata.fremono per veder nascere un governo di centrodestra ma, sulla carta, gli manca il collante., con Fratelli d’Italia e Lega possono dirsi più vicini nel prediligere ai dem, un’apertura al Movimento Cinque Stelle pur di governare. “Io voglio fare un governo che rappresenti quello che gli italiani hanno votato – continua irremovibile a battere sempre sullo stesso punto Salvini – Lo voglio fare partendo da una coalizione che ritenevo e ritengo compatta. Se qualcuno se ne tira fuori insultando e guardando a sinistra, la scelta è di questo qualcuno“. Da queste parole si evince chiaramente la volontà di Salvini di non aprire la porta ai dem, cosa che invece sarebbe ben disposto a fare Berlusconi: “e ad alcuni esponenti del Pd: su questo punto la penso molto diversamente da Giorgia Meloni e Matteo Salvini“.E qua però dissentono a gran voce i dem che, senza remore, uccidono le speranze del leader di Forza Italia. “se pensa di potersi prendere alcuni esponenti del Pd. E sogna ancora di più se pensa che possa esserci il Pd a sostegno di un governo con Salvini e la Meloni“, sbottaLa situazione però precipita totalmente quando dal Molise arriva il tesissimo affondo di Berlusconi contro il Movimento Cinque Stelle. “– continua a ripetere Berlusconi, lasciandosi poi andare – Non sono un partito democratico.. Mi sono un po’ rotto di spiegare ancora queste cose agli italiani. Che hanno votato molto male“. Parole pesantissime che sono state immediatamente ribattute dai pentastellati che hanno così chiuso il leader di Fi, facendo perno sulla fresca. ““, tuona Morra seguito a ruota dache scrive su Twitter: “Cade come un macigno su un sistema di potere che tenta ancora di avvinghiare il Paese nei suoi tentacoli. Dell’Utri fece da tramite tra Cosa nostra e Berlusconi: politicamente è una pietra tombale sull’ex Cavaliere. Ora Salvini decida“.