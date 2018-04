Moglie e marito anziani ritrovati senza vita in un canale di irrigazione

Ipotesi di omicidio-suicidio

Tristissimo ritrovamento in queste ultime ore in quel di Udine, precisamente adPurtroppo l’ipotesi più accreditata che circola nel friulano è che i ris si trovino in queste ore su un caso di. Trovati riversi in undal figlio infatti, una coppia di anzianiNon ci sono apparentemente motivi né prove che porterebbero a credere che si sia trattato di un omicidio-suicidio ma, le dinamiche ed il ritrovamento non portano ad altre congetture che siano più verosimili. Triste quanto accaduto in queste ore inad Aquileia. Un coppia di anziani, marito e moglie, è stata ritrovata riversa in un canale di irrigazione nonché priva di vita dalAd insospettirlo, dapprima, l’; una volta raggiunta, la scoperta osservando il canale.Si chiamavano, i due coniugi rispettivamente di, morti nello sgomento e nell’incredulità generale. La famiglia nota in zona specie in ambito del lavoro agricolo. Ovviamente i carabinieri di Palmanova a cui è stato affidato il caso nonché il recupero dei corpi, indagherà sul duplice decesso senza escludere alcuna pista sebbene la più accreditata, come detto, presupporrebbe un. Stando ai primi rilevamenti infatti, non lontano dal luogo in cui sono stati trovati i corpi, sarebbe stata ritrovata la carrozzella della donna, da tempo disabile e con problemi di salute. Ciò porterebbe ad escludere ipotesi diavvalorando invece la congettura che l’uomo abbia dapprima spinto nel canale la moglie per poi gettarsi anch’egli, togliendosi a sua volta la vita. Saranno le indagini e soprattutto leche verranno predisposte nelle prossime ore a portare a galla la verità sul duplice decesso. Intanto, sul luogo, permangono i vigili del fuoco ed iancora alle prese con il recupero dei corpi.