India: pena di morte per chi stupra i bambini

Una notizia che inarriva alla luce di recentissime notizie di cronaca nera in tutto e per tutto inerenti al tema. Dopo i numerosi e brutali casi diai danni di bambine minorenni, tra cui alcuni sfociati in veri omicidi, il governo ha approvato la legge: chiunque commenterà uno stupro ai danni di bambiniverrà condannato allaNelle ultime settimane – ma è una tragedia che si protrae da tempo – la cronaca indiana è stata indelebilmente segnata da casi orripilanti di stupri ai danni di bambini di età compresa tra gli. Violenze impossibile da commentare e che, nel più delle volte, sono sfociate in omicidi ancor più efferati. L’ultimo caso appena qualche giorno fa: durante un matrimonio, untra gli invitati avrebbe dapprima sottratto la bimba con la violenza e, dopo averla stuprata, si sarebbe sbarazzato delbuttandolo via in un canale. Di pare gravità anche la notizia, di qualche giorno più vecchia, di uno stupro di gruppo perpetrato ai danni di un’altra bambina di 8 anni. E questo, risulta essere solamente tra gli ultimi abominevoli stupri perpetrati ai danni di una bambina. A fronte di questo nuovo e spregevole caso, il governo indiano ha deciso di intervenire nel più duro dei modi.Arginare il problema, per il governo indiano, significa in maniera indiscutibilesulla protezione dei minori dai reati sessuali. Così, in relazione alla Protection of Children from Sexual Offence Act, il governo indiano ha deciso di approvare la condanna allaper chiunque. Prima dell’odierna decisione, il governo indiano prevedeva per questo genere di reato una pena già esemplare quale l’ergastolo.