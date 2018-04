Nino Castelnuovo: la moglie lancia un appello

L’assegno di invalidità mai arrivato

, il celebre volto di, è ricoverato in una clinica per l’dei suoi. Lalancia un appello ai politici, dato che sono stati negati i pagamenti dell’a cui l’attore ha diritto. Castelnuovo vive da tempo ina causa proprio dele dell’, che gli hanno impedito di lavorare.È la mogliea raccontare il dramma che sta vivendo Nino Castelnuovo a Il Sabato Italiano di. L’attore è stato ricoverato a seguito del peggioramento dei suoi problemi agli occhi, di cui soffre da tempo. “Il suo desiderio è sempre stato lavorare, nonostante il suo problema. Ma negli anni è diventata una… si è trovato molte porta sprangate, si è anche un po’“, spiega la donna.Di Nicola parla delle tanteche si trovano in difficoltà, oltre a suo marito che è un volto noto: “Faccio un appello alla classe politica, s’interessasse un po’ di più a questi problemi di vita vera“.I problemi economici sono dovuti al mancato versamento dell’invalidità: “Ho seguito l’iter regolare, è stata riconosciuta un’invalidità al 100%, in prima battuta, ma non è stato riconosciuto l’assegno di accompagnamento“, spiega Di Nicola. Adesso si sta pensando di presentare un, come ha consigliato l’avvocato della coppia: “La commissione l’ha visitato nel marzo dell’anno scorso e ha riconosciuto l’indennità. Ci aspettavamo per gennaio, massimo febbraio, questo, con anche gli arretrati, ma c’è un ritardo e dobbiamo aspettare“.Nelle parole della donna c’è rammarico e: “Mi dispiace perché lui ha dato tanto alla cultura, allo spettacolo e agli amici, mi sembra un po’ ingiusto“. Nino Castelnuovo vive il suo dramma in solitudine, ha spiegato la moglie, dato che è mancato il sostegno di una: “Ha una sorella in Lombardia e un figlio che vive in Scozia. Quindi siamo rimasti soli, al di là di pochi amici che sono venuti a trovarlo“.