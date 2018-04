E vissero per sempre felici.. e incinte!

Pippa mamma ad ottobre

Liete notizie alla corte del re! La piccola sorellina di Kate Middleton , l’ancor più invidiataha in serbo una grandiosa notizia. Seguendo passo passo le orme della sorella, anche la piccola di casaNon è un’illazione, il Sun on Sunday ne parla affermando di averne tutte le prove. Se una Middleton si prepara ad uscire trionfante dal reparto dil’altra si prepara ad entrarci. Proprio così, sembra che la piccola di casa, Pippa, siadel marito. Quanta felicità a corte si potrebbe dire, quasi si fatica a capire quale sia la notizia più lieta. Dopo il compleanno dellasi riconferma tra le regnanti più longeve al mondo, l’imminente terzo parto della sorella Kate e il matrimonio più atteso dell’anno, quello tra Meghan Markle e il Principe Harry , giunge la lieta notizia che anche Pippa Middleton darà il suo contributo alla lista delle ricorrenze che avranno luogo nel 2018, e lo farà con unaMa non solo Pippa sarebbe incinta ma lo sarebbe già da. La sorellina di Kate dunque, presto nuovamente zia, darebbe alla luce il suo primo figlio agli inizi dell’autunno, presumibilmente ad ottobre. Un bimbo che arriva a suggellare un amore incoronato da un meraviglioso matrimonio celebrato lo scorso 20 maggio, le cui fotografie fecero il giro del mondo, conosciuto a tutti per essere l’evento più atteso dell’anno. Ma il Sun on Sunday non si è limitato a riportare la notizia, bensì avrebbe diffuso anche altre informazioni quali le prime affermazioni rilasciate dalla Middleton: “La prima persona che ha chiamato“. Una nota positiva specie in casa del marito: risale a poco più di 20 giorni fa infatti l’incresciosa notizia riguardo il, David Matthews; l’uomo, ora 74enne, è stato accusato di stupro ai danni di un minorenne , un caso risalente alla fine degli anni ’90.