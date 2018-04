Elio combatte per il figlio autistico: "In Lombardia famiglie abbandonate"

La denuncia di Elio

Un racconto personale

, il frontman della band, è un’artista dissacrante con la battuta sempre pronta, uno che non si prende mai sul serio, uno con il quale sembra di poter ridere anche di questioni di un certo spessore.è un padre che ha cresciuto un figlio autistico, uno che si batte per i diritti di tante famiglie che ogni giorno combattono battaglie silenziose senza il dovuto sostegno delle istituzioni. Elio e Stefano sono la stessa persona.Fa un certo effetto vederecosì rigorosamente serio, impegnato in. Le persone autistiche, come dichiara lo stesso cantante, rappresentano ormai circa l’1% della popolazione mondiale e, con le loro famiglie, il numero di soggetti interessati dalla “questione” sale esponenzialmente. In unche è stato caricato su Youtube e che è diventato una bandiera dellalanciata dal comitato, Stefano – Elio – Belisari denuncia la situazione fuori controllo nella sua Regione, nonostante la continua sperimentazione sulle cure : “Le persone con autismo, se sono diagnosticate precocemente e vengono trattate con le terapie adeguate, possono migliorare tantissimo.: le spese per i trattamenti, la mancanza di inclusione, le prospettive per il futuro. Ma la beffa è che in Lombardia ci sono delle norme che potrebbero migliorare tantissimo la qualità della vita di queste 100 mila famiglie interessate dall’autismo. Solo che non vengono attuate“. Quello che chiede il cantante è “” e chiede a tutti il sostegno attraverso la firma di una petizione online su Change.org All’interno della campagna è presente un video in cui anche un altro noto personaggio dello spettacolo,, si spende per la causa.Elio ha partecipato alla tavola rotonda organizzata dalla Fondazione Sacra Famiglia nel corso della giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. In questa sede ha parlato dellae ha denunciato come in Italia siamo ancora “, specialmente sotto il profilo della percezione“. Il cantante ha raccontato alcune esperienze personali: “Ricordo quando cercavamo, io e mia moglie, qualcuno che ci dicesse se nostro figlio era autistico o no: avere una diagnosi è pressoché impossibile, ti viene fatta quasi sotto banco, ma in realtà si tratta di un passaggio fondamentale, perché la diagnosi precoce va fatta. È importante. Meno male che poi ho incontrato l’amico Lucio (riferimento a Lucio Moderato, direttore dei servizi innovativi per l’autismo di Fondazione Sacra Famiglia)”. La campagna sostenuta dal cantante si avvicina velocissima alle 200mila firme raccolte.