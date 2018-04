Roberto Fico: mandato esplorativo verso il Partito Democratico





Oggi il Presidente Mattarella ha convocato il presidente della Camera @Roberto_Fico per assegnargli un mandato. Faccio un grosso in bocca al lupo a Roberto e sono sicuro che interpreterà al meglio quanto sarà richiesto dal capo dello Stato. pic.twitter.com/ExyAdJ6TSC



— Luigi Di Maio (@luigidimaio) 23 aprile 2018

Il secondo tentativo a quasi due mesi dalle elezioni

, il Presidente della Camera, ha ricevuto dall’incarico di tastare il terreno sull’altro versante dello schieramento politico. Fico ha avuto infatti unmirato al Partito Democratico ed entro giovedì dovrà riferire a Mattarella se ci sono gli estremi perunÈ il turno deltenuto aperto da: il pentastellato Fico, che ricopre il ruolo di, dovrà ora sentire i dem. “Ringrazio il Presidente della Repubblica Mattarella per avermi affidato un mandato esplorativo che ricerca la possibilità di una maggioranza parlamentare tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. Il punto fondamentale è che si deve partire dai temi per l’interesse del Paese e dal programma“, ha dichiarato Fico al termine dell’incontro con il Capo dello Stato.Prima di lui ha parlato, segretario generale del Quirinale: il cinquestelle dovrà “verificare un’intesa per una maggioranza parlamentare tra il Movimento 5 Stelle e il Pd per costituire il governo. Mattarella ha chiesto a Fico di verificare entro giovedì“.L’incarico a Fico arriva dopo ildelle trattative portate avanti dalla Presidente del Senato Casellati . La forzista era stata incaricata di verificare la possibilità di un. Un’ipotesi naufragata nei veti incrociati dei due partiti, che continuano comunque a dirsi pronti a governare. L’attesa per le regionali in Molise è finita, con la Regione andata in mano al candidato del centrodestra Donato Toma e i cinquestelle che si attestano prima lista.ha commentato con entusiasmo il risultato usandolo per affossare il dialogo tra i democratici e il Movimento prima ancora del suo inizio. “Gli italiani hanno le idee chiare, sinistra e Pd cancellate dalla faccia della terra. Io penso che il Partito Democratico per dignità non possa far parte di nessun governo“, ha dichiarato il segretario leghista. In Molise il PD è sceso, confermando l’amaro trend che difficilmente verrà smentito il prossimo 29 aprile, quando si voterà in