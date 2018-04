Paola Di Benedetto chiarisce la sua posizione con Matteo

La risposta di Matteo

Parte la seconda puntata del Grande Fratello 15 ed è già tanta la carne a cuocere della serata. Prima della puntata, però,ha insinuato cheabbiae che alcuni concorrenti abbiano con sé unSubitoafferma: “Grazie per la segnalazione, noi non vogliamoIndagheremo per accertarci di quanto denunciato da Striscia“. Non solo, perché stasera entrerà finalmente anche la tanto discussa Aida Nizar e Matteo Gentili avrà modo di confrontarsi con l’ex fidanzata Paola Di Benedetto È proprio l’ex Madre Natura di Ciao Darwin ed ex naufraga dell’la prima a fare ingresso in casa per parlare con l’ex fidanzato Matteo Gentili. Nella stessa casa in cuiè stato scaricato in diretta da. “Mai mi sarei aspettata che dopo la mia Isola ti avrei trovato sul piccolo schermo dando in pasto la nostra storia a tutti – afferma subito Paola a confronto con Matteo – Sono qui oggi per mettere un punto fisso alla nostra storia finita da tempo, lo faccio per noi e per le nostre famiglie. Perché io ero in Honduras e tu dicevi cose alle quali“.“Siamo stati insieme 4 anni e siamo stati da Dio, una coppia che faceva invidia al mondo. Poi mi sono resa conto cheda parte mia. Quel famoso 1 Gennaio, quando c’è stato il bacio, ho accettato di vederti perché mi faceva piacere e perché la nostra storia non era mai stata. Poi il destino ha voluto che incontrassi– afferma tra le lacrime – non l’ho cercata né voluta, è capitato. Ma non accetto che si parli diho intrapreso quell’esperienza da“.Poi è la volta di“Il tradimento lo intendo sullanon fisico. Ma non hai avuto il minimo rispetto per una persona che ti ha amato per 4 anni e dopo mezza giornatagià un’altra persona. Sei in Italia da quanto, un mese e mezzo? Potevi ancheun messaggio invece di venire a. Dopo quello che mi hai detto, non vaiil giorno dopo“.