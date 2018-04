Lucia Bramieri e Alberto Mezzetti lasciano il Grande Fratello?

Lucia Bramieri sbotta e chiede di andare via

Alberto Mezzetti e il dietro-front

Notizie “brutte brutte brutte” pere il suo. A circa sette giorni dall’apertura della porta rossa ci sono già due minacce di abbandono “eccellenti”, due concorrenti su cui la produzione sembrerebbe aver puntato parecchio e che adesso sarebbero intenzionati aParliamo diMa cosa è successo?Laè una delle concorrenti più promettenti della casa. Quello che promette sono certamente: praticamente la linfa vitale con cui si alimenta il programma. L’ex nuora di Gino Bramieri, che già deve la sua popolarità a litigi in favor di camera per l’eredità del compianto Gino, sarà la protagonista di un segmento del programma in cui verranno passati al setaccio alcuni, fidanzato della parlamentare Pezzopane. Sarebbe quindi un peccato perdere, per la produzione tutta, questo pezzo da novanta. Eppure la signora Lucia ha minacciato di voler varcare la porta rossa e lasciare baracca.dopo una battuta della Bramieri (mal recepita da Danilo) sul fisico del concorrente. Ne è venuto fuori un putiferio con toni accesi in cui la Bramieri ha detto ““. Più avanti Lucia avrebbe definito il GF un” e avrebbe chiesto di voler entrare in confessionale per dichiarare ufficialmente il suo ritiro. Cosa, al momento non ancora avvenuta.Promette di “prendere la porta” anche il Tarzan della casa., dopo aver passato in rassegna modalità e tempistiche con cui porta al piacere le donne, ha riscoperto i suoi “alti valori” e si è detto poco interessato al mondo dello spettacolo di cui, il Grande Fratello, come sappiamo, è l’anticamera. “Il fatto è che per me, uscire oggi oppure uscire tra due settimane sarebbe lo stesso. Ho vissuto le emozioni che volevo ma“ ha detto. Mezzetti si sarebbe già portato avanti col lavoro chiedendo di uscire ufficialmente: “Non so che cosa mi diranno ma io intanto ho fatto la proposta. Sono troppo vero. Non giudico voi ma per me le cose stanno così. Purtroppo ho altri valori, altre credenze e non credo nel mondo dello spettacolo. Ho valori eccelsi“. Probabilmente nessuno dei due concorrenti metterà volontariamente un piede fuori da quelle quattro mura, ma di certo il materiale per una nuova puntata c’è tutto.