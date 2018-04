Il figlio di Marco Garofalo dopo la morte: "Orgoglioso di aver avuto un padre come te"

Il messaggio di Alessio

“Lui è la mia forza“

La settimana scorsa la terribile notizia la notizia che ha sconvolto il. La morte di Marco Garofalo ha colpito molto chi lavorava con lui, ma tra le varie reazioni arriva quella di Alessio Garofalo, figlio del coreografo, che con il padre condivideva una grande passione per il calcio., un rapporto inspiegabile che nessuno si può immaginare, eri un padre, un amico, un fratello“, scrive Alessio Garofalo su Instagram ricordando anche la grande passione per il. Il padre aveva cominciato a ballare 21 anni, studiando con Enzo Paolo Turchi, prima però c’era stata una vita dedicata al pallone e il sogno di continuare stroncato da unQualche giorno fa arriva poi il secondo messaggio per rassicurare tutti: “Così come 20 anni fa, ora sono sereno, con la stessa espressione, volevo ringraziare tutti quanti per la vicinanza mostratami in questi giorni, ma volevo dirvi e rassicurarvi che sto bene, non ho bisogno di riprendermi e di farmi forza perché lui mi ha insegnato ad essere forte, fortissimo, determinato e sempre sorridente e questo continuerò a farlo ogni giorno,“.